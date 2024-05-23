نقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 2024-2025

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا اليوم لمناقشة مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، للهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر ، للعام المالي 2024/2025.

وقد أبدت اللجنة موافقتها علي مشروع موازنة الهيئة العامة لموانيء البحر الأحمر ، للعام المالي 2024/2025.

حيث بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 24/25 مبلغ ٣ مليار و٢٥٠ مليون جنيه بزيادة قدرها ٢ مليار و١٧٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ٦٧%.

فيما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ ٢ مليار و٣١٨ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجاري ٢٣/٢٤ مبلغ ٢ مليار بخفض قدره ٢٠٠ مليون جنيه بنسبة خفض ٩%.

كما بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية وموازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ مليار و١٥ مليون بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و٤١٠ مليون جنيه بانخفاض قدرة ٣٩٥ مليون جنيه بنسبة انخفاض ٢٨%.

فيما بلغت تقديرات موازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ مبلغ مليار و٣٠٣ مليون جنيه بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ مليار و١٠٨ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٩٥ مليون جنيه بنسبة زيادة ١٨%.