أخبار السيارات| سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر ..وفر 100 ألف جنيه واركب تويوتا كورولا .. أسعار بيجو 408 بعد تخفيض 500 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم السيارة تويوتا كورولا في مصر عبر عدة فئات، منها النسخة ACTIVE والتي يبلغ سعرها 1,300,000 جنيه، والفئة COMFORT والتي تقدم بسعر 1,390,000 جنيه، إلى جانب الفئة SAMRT والتي يصل سعرها إلى 1,500,000 جنيه، بالاضافة إلى الفئة الرابعة والخامسة بأسعار تتراوح بين 1,600,000 و 1,650,000 جنيه.

تعد السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024، من ابرز السيارات الاقتصادية المقدمة بالسوق المصري، وتنتمي تلك النسخة إلى فئة السيدان صغيرة الحجم، مع طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات هي GLX SCREEN.

ظهرت السيارة مرسيدس A 200 موديل 2024 للبيع على الانترنت تحت حالة "كسر زيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 1000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات ومحرك اقتصادي.

شهدت السيارة بيجو 408 موديل 2024 تخفيضات سعرية رسمية خلال مارس الماضي وصلت إلى 500 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة هي احدث اصدارات العلامة الفرنسية في مصر، وذلك عن فئة الـ SUV الرياضية، ويذكر أن أسعارها الرسمية بعد تلك التخفيضات اصبحت تبدأ من 2 مليون و50 ألف جنيه.

تراجعت أسعار السيارة سوبارو كروس تريك موديل 2024 داخل السوق المصري، حيث شهدت انخفاض يقدر بـ 145 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية من فئة الـ SUV والتي يقدمها الصانع الياباني في مصر.