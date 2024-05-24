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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سيارة اقتصادية أوتوماتيك بهذا السعر ..وفر 100 ألف جنيه واركب تويوتا كورولا .. أسعار بيجو 408 بعد تخفيض 500 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

وفر 100 ألف جنيه .. اركب تويوتا كورولا "كسر زيرو" 2024

تقدم السيارة تويوتا كورولا في مصر عبر عدة فئات، منها النسخة ACTIVE والتي يبلغ سعرها 1,300,000 جنيه، والفئة COMFORT والتي تقدم بسعر 1,390,000 جنيه، إلى جانب الفئة SAMRT والتي يصل سعرها إلى 1,500,000 جنيه، بالاضافة إلى الفئة الرابعة والخامسة بأسعار تتراوح بين 1,600,000 و 1,650,000 جنيه.

 

سيارة اقتصادية أوتوماتيك من سوزوكي 2024 .. اعرف سعرها

تعد السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024، من ابرز السيارات الاقتصادية المقدمة بالسوق المصري، وتنتمي تلك النسخة إلى فئة السيدان صغيرة الحجم، مع طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات هي GLX SCREEN.

 

مرسيدس A 200 "كسر زيرو" 2024 .. بهذا السعر

ظهرت السيارة مرسيدس A 200 موديل 2024 للبيع على الانترنت تحت حالة "كسر زيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 1000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات ومحرك اقتصادي.

 

أسعار بيجو 408 موديل 2024 في مصر.. بعد تخفيض 500 ألف جنيه

شهدت السيارة بيجو 408 موديل 2024 تخفيضات سعرية رسمية خلال مارس الماضي وصلت إلى 500 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة هي احدث اصدارات العلامة الفرنسية في مصر، وذلك عن فئة الـ SUV الرياضية، ويذكر أن أسعارها الرسمية بعد تلك التخفيضات اصبحت تبدأ من 2 مليون و50 ألف جنيه.

 

تخفيض 145 ألف جنيه لأسعار هذه السيارة .. اعرف بكام

تراجعت أسعار السيارة سوبارو كروس تريك موديل 2024 داخل السوق المصري، حيث شهدت انخفاض يقدر بـ 145 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تعد من أبرز السيارات الرياضية من فئة الـ SUV والتي يقدمها الصانع الياباني في مصر.

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