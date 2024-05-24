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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أعمال حلمي بكر ومحمد رشدي على مسرح الجمهورية

حلمي بكر
حلمي بكر

ضمن خطط  الثقافة المصرية لتخليد رموز الموسيقى والغناء العربى تنظم  دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا يضم نخبة من أعمال كل من الموسيقار حلمى بكر والفنان محمد رشدى ويقوده المايسترو الدكتور محمد الموجى وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد 26 مايو على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج فاصلين الأول تم تخصيصه لمؤلفات الموسيقار حلمى بكر منها فاكرة ، ع اللي جرى ، مطلوب من كل وطني ، مهما الأيام ، علي عيني  ، مظنش يا حبيبي ، في قلبي جرح ، كلامك يحير .. أداء حنان عصام ،نهى حافظ ، أحمد محسن أما الثاني يغني خلاله ياسر سليمان أعمال الفنان محمد رشدى منها عرباوي ، طاير ياهوا ، ميتى أشوفك ، عدوية ، مغرم صبابا ، لو عديت ، السمرا والشقرا ، حيرت افكاري .

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر  من مواليد عام 1937، تعاون مع كبار المطربين منهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، علي الحجار، مدحت صالح ، بلغت ألحانه قرابة 1500 لحن، الى جانب الحان 48 مسرحية غنائية أشهرها سيدتي الجميلة ، حواديت ، موسيقى في الحي الشرقي ، كما لحن الفوازير واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، توفي عام 2024 بعد صراع مع المرض تاركا ارثا فنيا فريدا . 


اما الفنان محمد رشدى من مواليد عام ١٩٢٨ بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الموسيقي ، كان أول قولوا لمأذون البلد ، سجل للإذاعة ملحمة أدهم الشرقاوي ونجح نجاحا كبيراً كما قدم  للسينما 6 أفلام، كون مع الموسيقار بليغ حمدي والشاعر عبد الرحمن الأبنودي ثلاثيا فنياً عظيماً وكان هذا سبباً لبداية انتشار الأغنية الشعبية، غنى العديد من الاعمال الدينية والوطنية وقدم في رمضان أغاني مسلسل ابن ماجه وسجل آخر البوم له بعنوان دامت لمين وتوفي عام 2005 .

دار الأوبرا مسرح الجمهورية لمياء زايد حلمي بكر

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