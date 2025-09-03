رونالدو ولاعبو البرتغال يودّعون دييجو جوتا في حفل تأبين مؤثر .. شاهد

حرص النجم كريستيانو رونالدو ولاعبو المنتخب البرتغالي على حضور حفل تأبين الراحل دييجو جوتا.

وأعلن المدير الفني للمنتخب البرتغالي روبرتو مارتينيز، أن المنتخب الوطني أهدى القميص رقم (21) إلى صديقه المقرّب وزميله السابق روبن نيفيس، تكريمًا لذكرى المهاجم الراحل الذي توفي في حادث سير الشهر الماضي.

وشارك نيفيس، لاعب خط وسط الهلال السعودي، في جنازة جوتا.

وتوفي مهاجم ليفربول عن عمر يناهز 28 عامًا، برفقة شقيقه الأصغر أندريه سيلفا، في شمال غرب إسبانيا، بعد أن انحرفت سيارتهما من طراز "لامبورجيني" عن الطريق واشتعلت فيها النيران.

يُذكر أن نيفيس وجوتا كانا زميلين سابقًا في فريق وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي.