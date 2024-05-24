مدحت صالح يتراجع ويعلن إقامة عزاء لشقيقه أحمد في هذا الموعد

بعد إعلانه فجر اليوم على اقتصار العزاء فى شقيقه أحمد على المقابر فقط، تراجع مدحت صالح منذ دقائق وأعلن أنه سوف يقيم عزاء لشقيقه أحمد يوم الأحد القادم.



وكتب مدحت صالح على صفحته الرسمية بموقع الصو الشهير انستجرام: سيقام عزاء أخي وأبنى الغالي المرحوم أحمد صالح بمسجد ضباط الشرطة يوم الأحد الموافق 25 مايو بعد صلاة المغرب.





نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وتوفي أمس، شقيق الفنان مدحت صالح، حيث كتب الفنان مدحت صالح عبر صفحته على "فيس بوك": "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون احمد صالح في ذمة الله".