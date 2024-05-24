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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصف عنيف يطال أرجاء متفرقة من قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

عرضت فضائية يورو نيوز خبرا عن الأوضاع في قطاع غزة وآخر تطورات الحرب الصهيونية الغاشمة.

وبينما تتجه أنظار العالم للحكم الذي ستصدره اليوم الجمعة، محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، يواصل الطيران الحربي غاراته على مناطق متفرقة في القطاع المحاصر، مع دخول حرب غزة يومها الـ231.

 

وفي رفح يواصل الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية إلى عمق المدينة، حيث يقترب من اقتحام الأماكن المكتظة، في ظل تواصل إغلاق معبر رفح المنفذ الوحيد لحركة الجرحى والمرضى باتجاه مراكز العلاج في الخارج.

 

وفي ظل القصف، حذر مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة من توقف تقديم خدماته الطبية بسبب عدم توريد الوقود إليه، معتبرا أن ذلك يعني "حكما بالإعدام" على 1200 مريض وجريح يعالجون فيه، مناشداً المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية بتوريد 50 ألف لتر من الوقود إليه خلال الساعات القادمة قبل وقوع الكارثة الصحية.

غزة قطاع غزة الحرب الصهيونية الهجوم الإسرائيلي رفح معبر رفح

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