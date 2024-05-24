رحلات عمرة وجوائز مالية .. تكريم حفظة القرآن بقرية «أم الزين» بالشرقية|صور

نظمت احدي المؤسسات الخيرية بقرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية إحتفالية كبري لتكريم حفظة القرآن الكريم من ابناء الوحدة المحلية بأم الزين وذلك للعام الرابع علي التوالي وتم منح أوائل المستويات رحله عمرة للطلاب الأوائل وذويهم حيث بلغ عدد رحلات العمرة الموزعة 8 رحلات عمرة بالإضافة الي توزيع جوائز مالية قيمة.

جاء ذلك بحضور المهندس "أحمد الغرباوي" رئيس مجلس أمناء المؤسسة والنائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب والدكتور اشرف روفائيل الأستاذ بالجامعة الأمريكيه ولفيف من رجال الإعلام والإذاعة والتلفزيون وعدد كبير من أهالي القرية وأسر المكرمين.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبه ابتهلات دينية ثم كلمة المهندس "أحمد الغرباوي" رئيس مجلس إدارة المؤسسة والتي أكد فيها ان تنظيم تلك الإحتفالية يأتي كل عام في يوم 23 مايو في ذكري وفاة والده الحاج "عبد العزيز الغرباوي" وتأتي إحتفالية اليوم للعام الرابع علي التوالي حيث تقدم للمسابقة 450 متسابق ومتسابقة من حفظة القرآن الكريم وقسمت المسابقة الي 4 مستويات.

وأضاف المهندس "احمد الغرباوي" انه تم تكريم العشرة الأوائل من كل مستوي وتم منحهم جوائز مالية قيمة بالإضافة الي تكريم الأول من كل مستوي بمنحة رحلة عمرة مجانية هو وأحد والديه تشجيعا لهم علي مواصلة حفظ القرآن الكريم وحتي يكونوا قدوة لغيرهم من ابناء القرية والقري المجاورة.



وأشار "الغرباي" الي انه من المقرر ان يتم توسيع نطاق المسابقة حتي يشمل جميع الوحدات المحلية بمركز الزقازيق ثما في العام التالي تشمل مراكز المحافظة مؤكدا ان القرآن الكريم وحفظته لهم مكانه عالية عند الله ويفخر بهم الجميع.

وفي نهاية الحفل تم التقاط الصور التذكارية مع الحضور والمكرمين وسط حالة من الفرح والسعادة الغامرة التي سادت بين الجميع.

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