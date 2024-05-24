فريق الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين يكشف تفاصيل قرارات «العدل الدولية» ضد إسرائيل

كشف ياسر حسن رئيس فريق الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، تفاصيل جديدة عن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح.

وقال ياسر حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة، أن أي قضية ارتكبت في فلسطين منذ عام 2015؛ محل تحقيق، متابعا أن مجلس الأمن مُلزم بقرارات وأوامر محكمة العدل الدولية.

وأوضح ياسر حسن رئيس فريق الدفاع عن الضحايا الفلسطينيين أمام المحاكم الدولية، أن هذا القرار يتضمن 3 نقاط، أولها وقف المعركة في قطاع غزة، وثانيها إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني، وثالثها السماح بدخول غزة لفريق المحققين للمحكمة الجنائية الدولية.