أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

عقد قران ابنة علاء مرسي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة هروبه، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.
حفيدة بدرية طلبة توجه رسالة لـ شيماء سيف لهذا السبب
نشرت تالين -حفيدة الفنانة بدرية طلبة- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، كشفت فيه عن مفاجأة الفنانة شيماء سيف لها.
تعرف على موعد طرح فيلم رحلة 404 على منصة شاهد
يعرض فيلم “رحلة 404” على منصة شاهد 17 يونيو 2024 تزامنا مع عيد الأضحى.
ها حبيبي.. مقتطفات من حفل كاظم الساهر في دبي
أشعل الفنان كاظم الساهر، حفله الغنائي ليلة أمس الخميس، 23 مايو، في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.
رحمة رياض تلتقي جورج وسوف وآدم في حفل بيروت.. 11 أغسطس
تستعد الفنانة رحمة رياض، لإحياء حفل غنائي مع الفنان جورج وسوف والفنان آدم، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 11 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.
معاه وماسكة إيده.. زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة هروبه خارج مصر
نشرت جهاد أحمد ماهر، زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إجابات على أسئلة متابعي حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، تكشف فيه تبعات قضية دهس زوجها لمواطن في أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.
بعد عيد الأضحى |عايدة رياض تكشف مفاجأة عن مسلسل جودر ..خاص
أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها، بردود الفعل القوية على مسلسل “جودر” الذى شارك في الماراثون الرمضاني 2024.
علاء مرسي يحتفل بعقد قران كريمته مريم بمسجد الشرطة
احتفل الفنان علاء مرسي، بعقد قران ابنته مريم، عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة 24 مايو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.
بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها
احتفلت الإعلامية دعاء عامر، اليوم الجمعة 24 مايو، بزفاف ابنها، بحضور أصدقائها من نجوم الإعلام.
مصطفى كامل يعلن تحقيق إيرادات 227 مليون جنيه بنقابة الموسيقيين
أعلن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام و7 أشهر فقط .
50 صورة من عقد قران ابنة علاء مرسي بحضور نجوم الفن
احتفل الفنان علاء مرسي، بعقد قران ابنته مريم، عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.
صناع "تاني تاني" يهدون الفيلم إلى روح مؤلفه محمد نبوي
أهدى صناع فيلم "تاني تاني" الذى انطلق في دور العرض أول أمس الأربعاء، العمل إلى مؤلف الفيلم الراحل محمد النبوي الذي توفي قبل مشاهدة آخر أعماله في دور العرض، وذلك في لافتة طيبة من صناع العمل الذى وضعوا هذا التنويه في بداية تتر الفيلم.
مهرجان البحر الأحمر يهنئ صناع فيلم نورة لحصوله على تنويه خاص في كان
حرصت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على تهنئة صناع فيلم نورة، على حصوله على تنويه خاص في جوائز نظرة ما من ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته هذا العام.