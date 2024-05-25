أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

عقد قران ابنة علاء مرسي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة هروبه، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

نشرت تالين -حفيدة الفنانة بدرية طلبة- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، كشفت فيه عن مفاجأة الفنانة شيماء سيف لها.

يعرض فيلم “رحلة 404” على منصة شاهد 17 يونيو 2024 تزامنا مع عيد الأضحى.

أشعل الفنان كاظم الساهر، حفله الغنائي ليلة أمس الخميس، 23 مايو، في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

تستعد الفنانة رحمة رياض، لإحياء حفل غنائي مع الفنان جورج وسوف والفنان آدم، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 11 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

نشرت جهاد أحمد ماهر، زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إجابات على أسئلة متابعي حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، تكشف فيه تبعات قضية دهس زوجها لمواطن في أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها، بردود الفعل القوية على مسلسل “جودر” الذى شارك في الماراثون الرمضاني 2024.

احتفل الفنان علاء مرسي، بعقد قران ابنته مريم، عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة 24 مايو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

احتفلت الإعلامية دعاء عامر، اليوم الجمعة 24 مايو، بزفاف ابنها، بحضور أصدقائها من نجوم الإعلام.

أعلن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام و7 أشهر فقط .

احتفل الفنان علاء مرسي، بعقد قران ابنته مريم، عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

أهدى صناع فيلم "تاني تاني" الذى انطلق في دور العرض أول أمس الأربعاء، العمل إلى مؤلف الفيلم الراحل محمد النبوي الذي توفي قبل مشاهدة آخر أعماله في دور العرض، وذلك في لافتة طيبة من صناع العمل الذى وضعوا هذا التنويه في بداية تتر الفيلم.

حرصت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على تهنئة صناع فيلم نورة، على حصوله على تنويه خاص في جوائز نظرة ما من ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته هذا العام.