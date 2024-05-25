عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

أخبار الفن
أخبار الفن

عقد قران ابنة علاء مرسي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة هروبه، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

حفيدة بدرية طلبة توجه رسالة لـ شيماء سيف لهذا السبب

نشرت تالين -حفيدة الفنانة بدرية طلبة- مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستجرام، كشفت فيه عن مفاجأة الفنانة شيماء سيف لها.

 

تعرف على موعد طرح فيلم رحلة 404 على منصة شاهد

يعرض فيلم “رحلة 404” على منصة شاهد 17 يونيو 2024 تزامنا مع عيد الأضحى.

 

ها حبيبي.. مقتطفات من حفل كاظم الساهر في دبي

أشعل الفنان كاظم الساهر، حفله الغنائي ليلة أمس الخميس، 23 مايو، في مدينة دبي الإماراتية، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

 

رحمة رياض تلتقي جورج وسوف وآدم في حفل بيروت.. 11 أغسطس

تستعد الفنانة رحمة رياض، لإحياء حفل غنائي مع الفنان جورج وسوف والفنان آدم، في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 11 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

 

معاه وماسكة إيده.. زوجة عصام صاصا تكشف حقيقة هروبه خارج مصر

نشرت جهاد أحمد ماهر، زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، إجابات على أسئلة متابعي حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام”، تكشف فيه تبعات قضية دهس زوجها لمواطن في أثناء قيادة سيارة أعلى الدائري.

 

بعد عيد الأضحى |عايدة رياض تكشف مفاجأة عن مسلسل جودر ..خاص

أعربت الفنانة عايدة رياض عن سعادتها، بردود الفعل القوية على مسلسل “جودر” الذى شارك في الماراثون الرمضاني 2024.

 

علاء مرسي يحتفل بعقد قران كريمته مريم بمسجد الشرطة

احتفل الفنان علاء مرسي، بعقد قران ابنته مريم، عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة 24 مايو، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

 

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

احتفلت الإعلامية دعاء عامر، اليوم الجمعة 24 مايو، بزفاف ابنها، بحضور أصدقائها من نجوم الإعلام.

 

مصطفى كامل يعلن تحقيق إيرادات 227 مليون جنيه بنقابة الموسيقيين

أعلن الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام و7 أشهر فقط .

 

50 صورة من عقد قران ابنة علاء مرسي بحضور نجوم الفن

احتفل الفنان علاء مرسي، بعقد قران ابنته مريم، عقب صلاة المغرب، اليوم الجمعة، بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

 

صناع "تاني تاني" يهدون الفيلم إلى روح مؤلفه محمد نبوي

أهدى صناع فيلم "تاني تاني" الذى انطلق في دور العرض أول أمس الأربعاء، العمل إلى مؤلف الفيلم الراحل محمد النبوي الذي توفي قبل مشاهدة آخر أعماله في دور العرض، وذلك في لافتة طيبة من صناع العمل الذى وضعوا هذا التنويه في بداية تتر الفيلم.

 

مهرجان البحر الأحمر يهنئ صناع فيلم نورة لحصوله على تنويه خاص في كان

حرصت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، على تهنئة صناع فيلم نورة، على حصوله على تنويه خاص في جوائز نظرة ما من ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته هذا العام.

علاء مرسي ابنة علاء مرسي عصام صاصا زوجة عصام صاصا بدرية طلبة شيماء سيف كاظم الساهر رحمة رياض جورج وسوف دعاء عامر مصطفى كامل مهرجان البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"ضرب وطرد مهندس الصوت"| عمرو دياب يثير الجدل أثناء حفل زفاف.. ماذا فعل؟

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

بحبها جدا.. رد صادم من أحمد العوضي عن إمكانية رجوعه لياسمين عبدالعزيز

اتجوز بنت فنانة شهيرة.. معلومات عن زوج ياسمين رئيس قبل حفل الزفاف

بشرى من الأرصاد في هذا اليوم.. وتحذير من 48 ساعة قادمة| ماذا يحدث؟

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

بـ40 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر| فرصة للشراء

العريس من خارج الوسط الفني.. تفاصيل وموعد حفل زفاف ياسمين رئيس| خاص

موضوعات متعلقة

50 صورة من عقد قران ابنة علاء مرسي بحضور نجوم الفن

مصطفى كامل يعلن تحقيق إيرادات 227 مليون جنيه بنقابة الموسيقيين

مولعها نار .. أحمد فؤش ضيف سعد الصغير الليلة

رحمة رياض تلتقي جورج وسوف وآدم في حفل بيروت.. 11 أغسطس

ها حبيبي.. مقتطفات من حفل كاظم الساهر في دبي

حفيدة بدرية طلبة توجه رسالة لـ شيماء سيف لهذا السبب

أخبار الفن| عيد ميلاد ابنة عبلة كامل.. تحية سعد الصغير لـ شيكابالا

ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها الـ 38

ترشيحاتنا

محمد الباز: بتوع تكوين عندهم سوابق فكرية ولا يوجد ما يسمي بتجديد الخطاب الديني

كملهم دستة جاتوه.. رسالة عاجلة من عمرو أديب لـ الأهلي قبل نهائي أفريقيا

عودة قوية للموجة الحارة.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

بمجوهرات ثمينة.. ياسمين صبرى تثير الجدل في إطلالة حفل الإيدز

محمد الباز: عبد الله رشدي راجل ظريف وواقف بعربية دين في الشارع

40 درجة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأحد والاثنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتربت من نصف مليون جنيه.. سعر إطلالة لجين عمران في السعودية

بفستان بسيط.. ابنة علاء مرسي تخطف الأنظار بعقد قرانها

بـ40 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر| فرصة للشراء

بمجوهرات لافتة.. لجين عمران تخطف الأنظار بإطلالة في دبي

فيديو

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

آخر التطورات.. هل حصل عصام صاصا على براءة من قضية صدم مواطن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-