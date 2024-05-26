عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمريكي الجنسية ..ننشر صور منزل سفاح التجمع بكمبوند شهير بالتجمع الخامس

منزل سفاح الجيزة
منزل سفاح الجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مناقشة واستجواب سفاح التجمع للكشف عن ارتكابه جرائم أخرى من عدمه بحسب أقواله الأولية أنه لا يتذكر عدد ضحاياه. 

وحصل صدي البلد علي صور للمنزل الذي كان يعيش فيه المتهم وهو أمريكي الجنسية  والذي كان ينطلق منه لارتكاب جرائمه.

كشفت التحريات عن كواليس طريقة إخفاء المتهم كريم. س 46 عامًا مدرس لغات لجرائمه التي ارتكبها على فترات متباعدة بقتل فتيات الليل حيث تبين أنه أقنع مالك العقار بإجرائه تعديلات على إحدى غرف الشقة لتحويلها لغرفة عازلة للصوت لعدم تعرضه للإزعاج من الخارج حيث استغل تلك الغرفة في إخفاء أصوات ضحاياه خلاف حفلات التعذيب التي أقامها لهن حيث اعترف أنه كان يتلذذ بتعذيب السيدات وسماع صرخاتهن. 

كما استغل سفاح التجمع علم المحيطين به بسفره للخارج وهدوء المنطقة التي يقيم بها وكان يضع ضحاياه داخل "شنطة سفر" وينقلها بسيارته للتخلص منها بالطريق الصحراوي في أوقات متأخرة من الليل. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد من القبض على سفاح النساء الجديد، بتهمة قتــ.ـل 3 سيدات وإلقاء جثثهن ببورسعيد والإسماعيلية،  عقب تهربه من رجال الأمن.

وكشفت التحريات الأولية أن سفاح النساء يبلغ من العمر 46 عامًا، منفصل عن زوجته قبل سنوات، وكان يختار ضحاياه من فتيات الليل ثم يقوم باستدراجهن إلى شقة بالقاهرة الجديدة ثم تنفيذ جريمته البشعة وإلقاء الجثث في نطاق محافظات الإسماعيلية وبورسعيد.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، أن سفاح النساء كان لديه شقة في كمبوند بالتجمع وكان يستدرج فتيات الليل إليها ويقوم بتنفيذ جرائمه بداخلها، ثم إلقاء جثامين السيدات في مناطق صحراوية في بورسعيد والإسماعيلية، وتبين أن الفتيات إحداهن من الجيزة والثانية والثالثة من القاهرة.

1000248825
1000248825
1000248794
1000248794
1000248614
1000248614
1000248605
1000248605
1000248608
1000248608
1000248611
1000248611

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

الغندور يكشف عن سبب مثير لفوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفرقيا

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد القرار الجديد للبنك المركزي

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن تدمير 12 صاروخًا و31 طائرة مسيرة

لأول مرة منذ 5 سنوات.. قمة ثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية

إسرائيل تطرح مقترح اتفاق جديدًا بشأن تبادل الأسرى

كنت معانا ومخدتهاش.. ناقد رياضي يسخر من إمام عاشور

رامي ربيعة يبحث عن مشجع تونسي لمنحه هدية.. تفاصيل

أمريكي الجنسية ..ننشر صور منزل سفاح التجمع بكمبوند شهير بالتجمع الخامس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 طرق فعالة لتسريع نمو العضلات للرياضيين

ملفت وجريء.. روبي وهنا الزاهد بنفس الفستان

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-