أمريكي الجنسية ..ننشر صور منزل سفاح التجمع بكمبوند شهير بالتجمع الخامس

تواصل الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام مناقشة واستجواب سفاح التجمع للكشف عن ارتكابه جرائم أخرى من عدمه بحسب أقواله الأولية أنه لا يتذكر عدد ضحاياه.

وحصل صدي البلد علي صور للمنزل الذي كان يعيش فيه المتهم وهو أمريكي الجنسية والذي كان ينطلق منه لارتكاب جرائمه.

كشفت التحريات عن كواليس طريقة إخفاء المتهم كريم. س 46 عامًا مدرس لغات لجرائمه التي ارتكبها على فترات متباعدة بقتل فتيات الليل حيث تبين أنه أقنع مالك العقار بإجرائه تعديلات على إحدى غرف الشقة لتحويلها لغرفة عازلة للصوت لعدم تعرضه للإزعاج من الخارج حيث استغل تلك الغرفة في إخفاء أصوات ضحاياه خلاف حفلات التعذيب التي أقامها لهن حيث اعترف أنه كان يتلذذ بتعذيب السيدات وسماع صرخاتهن.

كما استغل سفاح التجمع علم المحيطين به بسفره للخارج وهدوء المنطقة التي يقيم بها وكان يضع ضحاياه داخل "شنطة سفر" وينقلها بسيارته للتخلص منها بالطريق الصحراوي في أوقات متأخرة من الليل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وبالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد من القبض على سفاح النساء الجديد، بتهمة قتــ.ـل 3 سيدات وإلقاء جثثهن ببورسعيد والإسماعيلية، عقب تهربه من رجال الأمن.

وكشفت التحريات الأولية أن سفاح النساء يبلغ من العمر 46 عامًا، منفصل عن زوجته قبل سنوات، وكان يختار ضحاياه من فتيات الليل ثم يقوم باستدراجهن إلى شقة بالقاهرة الجديدة ثم تنفيذ جريمته البشعة وإلقاء الجثث في نطاق محافظات الإسماعيلية وبورسعيد.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، أن سفاح النساء كان لديه شقة في كمبوند بالتجمع وكان يستدرج فتيات الليل إليها ويقوم بتنفيذ جرائمه بداخلها، ثم إلقاء جثامين السيدات في مناطق صحراوية في بورسعيد والإسماعيلية، وتبين أن الفتيات إحداهن من الجيزة والثانية والثالثة من القاهرة.

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