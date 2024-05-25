تفوق على والده| تعليق مثير من والدة مصطفى شوبير على تتويج الأهلي بكأس إفريقيا

هنأت مها سلامة، والدة مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، جماهير النادي بالفوز بلقب أفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخ المارد الأحمر.

تعليق والدة مصطفى شوبير

وقالت مها سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ألف حمد وألف شكر لله ".

وأضافت" ربنا مضيعش تعب ابني والحمد لله على المكسب".

وتابعت " ابني أحسن حارس في أفريقيا إن شاء الله"، وتابعت مازحة:" ابني تفوق على والده ومفيش مقارنه بينهم".

وأكملت مها سلامة :" كنا في حالة توتر كبيرة أثناء الماتش لكن ربنا كرمنا وكنت بزغرد لما الأهلي كسب ".