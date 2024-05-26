عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا جديدا بعد تراجع الأمس، بقوة بعد بيان البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن هبوط سعر الأوقية في بورصة نيويورك بنحو 116 دولارا خلال الساعات الماضية.

ومحليا يبحث الكثير عن سعر عيار 21 المحبب لدى المصريين، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية من تجار الصاغة، وجاء التراجع في سعر الذهب نتيجة هبو سعر الأوقية من نحو 2450 دولارا لتسجل 2,334 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وشهدت أسعار الذهب عيار 18 تراجعا إلى نحو قريب من 2,650 جنيها للبيع بعد 2725 جنيها للشراء ، ويظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع الكبرى بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

لا تنسى:

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 25/5/2024

أقل جرام يسجل 2090.. مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب اليوم| تفاصيل

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

ويبحث كثير من المشترين عن  سعر الذهب عيار 21، ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات والهدايا.

وللباحثين عن سعر عيار 21 في مصر الآن، فتراجع ليلامس  3100 جنيه بعد نحو 3200 و 3350 جنيها للشراء، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن 

سعر الجنيه الذهب تبحث عنه فئة كبيرة من الراغبين في الاستثمار وتجميد أموالهم، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

الذهب 

600 جنيه

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24,920 جنيه للشراء بعد 25550 جنيها، بفارق نحو  600 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير.

أسعار الذهب مباشر الآن

وفي هذا التقرير نقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر : 3,560 جنيها للشراء و 3,549 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 3,115 جنيهات للشراء و 3,105 جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,670 جنيهًا للشراء و 2,661 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأحد : 2,077 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 24,920 جنيها للشراء و 24840 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

يهتم المشترون بسعر مصنعية الذهب والضريبة في محلات الصاغة، وبمكن حسابها بسهولة فهي من أهم ما يبحث عنه الراغبين في شراء الذهب من محلات الصاغة.

يبدأ سعر مصنعية الذهب من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170-200  جنيها، وسعر مصنعية السبائك من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام، والأقل تعامل معاملة المشغولات، أما الذهب المستعمل تبدأ مصنعيته من نحو 30 جنيها.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 أسعار الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب مباشر الآن سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجبر الضحايا على تعاطي "الآيس" وعاشـرهم حتى الموت| مفاجآت مثيرة في قضية سفاح التجمع

70 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض.. والدواجن تقفز لأكثر من 100

ولا هيشمها.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

مينفعش| تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بـ كأس أفريقيا

طلب عاجل من الكاف لـ الأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا

خير فيه إيه؟ الرئيس السيسي يوجّه رسالة حاسمة لـ 3 وزراء بالدولة

عكس الاتجاه.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد بالبنوك

حرارة قاسية الأحد والاثنين.. والأرصاد: احذروا التعرض للشمس

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 25/5/2024

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

توك شو|موعد انكسار الموجة الحارة.. أسعار الذهب والدولار.. وآخر تطورات الوضع في غزة

أقل جرام يسجل 2090.. مفاجأة كبيرة في أسعار الذهب اليوم| تفاصيل

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

مروان عطية: ماينفعش حد يجي يخطف كأس أفريقيا من الأهلي ويمشي

احذر البلطجة.. الحبس سنة عقوبة كل من يلحق الضرر بممتلكات الغير

600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

دعاء راحة البال والطمأنينة قصير.. من النعم الكثيرة

250 جنيه للبلدي.. استمرار تراجع أسعار اللحوم في المنافذ والأسواق

ستات كتير بتجيله.. شاهد عيان يكشف تفاصيل حياة سفاح التجمع وصديقته| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترطيب وانتعاش.. طريقة عمل آيس كريم الخوخ

بـ2 كوب دقيق.. حضري العيش الصاج بنفسك

بعد لقب أفريقيا.. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

تجاوزت الـ40 الف جنيه.. سعر بدلة أحمد الفيشاوي يثير الجدل

فيديو

لو ربنا وفق هنرجع.. أحمد العوضي يلمح لعودته لياسمين عبد العزيز

لغز الغرفة المعزولة.. القبض على سفاح التجمع بعد العثور على ضحاياه في الصحراء

سأقاضيهم وأطلب تعويضا .. محمد شبانة يعلق على تداول صورته بإعلام الاحتلال

شيماء سيف : خسيت 50 كيلو ومي كساب شجعتني | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترتيبات إضافية من محكمة العدل الدولية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: دكتور شوقي علام.. أشكرك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصناعة مسار النهضة المصرية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من مبادر لمتفرج .. من متفاعِل لمستقبِل

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-