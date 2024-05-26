600 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد موجة التراجع

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعا جديدا بعد تراجع الأمس، بقوة بعد بيان البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن هبوط سعر الأوقية في بورصة نيويورك بنحو 116 دولارا خلال الساعات الماضية.

ومحليا يبحث الكثير عن سعر عيار 21 المحبب لدى المصريين، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية من تجار الصاغة، وجاء التراجع في سعر الذهب نتيجة هبو سعر الأوقية من نحو 2450 دولارا لتسجل 2,334 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وشهدت أسعار الذهب عيار 18 تراجعا إلى نحو قريب من 2,650 جنيها للبيع بعد 2725 جنيها للشراء ، ويظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع الكبرى بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21

ويبحث كثير من المشترين عن سعر الذهب عيار 21، ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات والهدايا.

وللباحثين عن سعر عيار 21 في مصر الآن، فتراجع ليلامس 3100 جنيه بعد نحو 3200 و 3350 جنيها للشراء، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن

سعر الجنيه الذهب تبحث عنه فئة كبيرة من الراغبين في الاستثمار وتجميد أموالهم، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

الذهب

600 جنيه

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24,920 جنيه للشراء بعد 25550 جنيها، بفارق نحو 600 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير.

أسعار الذهب مباشر الآن

وفي هذا التقرير نقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر : 3,560 جنيها للشراء و 3,549 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 3,115 جنيهات للشراء و 3,105 جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 2,670 جنيهًا للشراء و 2,661 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الأحد : 2,077 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 24,920 جنيها للشراء و 24840 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

يهتم المشترون بسعر مصنعية الذهب والضريبة في محلات الصاغة، وبمكن حسابها بسهولة فهي من أهم ما يبحث عنه الراغبين في شراء الذهب من محلات الصاغة.

يبدأ سعر مصنعية الذهب من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170-200 جنيها، وسعر مصنعية السبائك من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام، والأقل تعامل معاملة المشغولات، أما الذهب المستعمل تبدأ مصنعيته من نحو 30 جنيها.