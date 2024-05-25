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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، مجددا بعد تراجع الأمس، بقوة بعد بيان البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، فضلا عن هبوط سعر الأوقية عالميا بنحو 116 دولارا خلال الساعات الماضية، إذ يبحث الكثير عن سعر عيار 21 المحبب لدى المصريين، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية من تجار الصاغة.

وجاء التراجع في سعر الذهب نتيجة هبو سعر الأوقية عالميا من نحو 2450 دولار لتسجل 2,334 دولارا.

سعر الذهب عيار 18

وتراجعت أسعار الذهب عيار 18 لتسجل قربا من 2,666 جنيها للبيع بعد 2725 جنيها للشراء ، ويظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع الكبرى بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 

ويبحث المقبلون على الزواج حديثا عن  سعر الذهب عيار 21، ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات والهدايا.

سعر عيار 21 في مصر الآن، تراجع إلى نحو قريب من  3100  جنيه بعد نحو 3200 جنيه للشراء، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

الذهب 

سعر الذهب الآن 

كما هبط سعر الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في الاستثمار وتجميد أموالهم، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

240 جنيه

سجل الجنيه الذهب تراجعا ليبدأ من نحو 24,960 جنيه للشراء بعد 25480 جنيه، بفارق يزيد على  نحو 500 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في يناير.

أسعار الذهب مباشر الآن

وفي هذا التقرير نقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر : 3,566 جنيها للشراء و 3554 جنيه للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3,120 جنيهات للشراء و 3110 جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 2,674 جنيهًا للشراء و 2665 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم السبت : 2,080 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 24,960 جنيها للشراء و 24880 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب والضريبة في محلات الصاغة، بكل سهولة فهي من أهم ما يبحث عنه الراغبين في شراء الذهب من محلات الصاغة.

يبدأ سعر مصنعية الذهب من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170-200  جنيها.
 

أما الراغبين في استثمار أموالهم، فيكون سعر مصنعية السبائك من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام، والأقل تعامل معاملة المشغولات، أما الذهب المستعمل تبدأ مصنعيته من نحو 30 جنيها.

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