حبس المتهم بقـ.تل أبنائه الأربعة بعد تخديرهم في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس الأب المتهم بقتل أبنائه الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثث عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

وأكدت تحريات مباحث مركز قليوب قيام عامل منذ يومين بتخدير أبنائه الأربعة وقام بذبحهم ثم طعنهم عدة طعنات متفرقة بأجسادهم كما دلت التحريات أن المتهم دائم تعاطى المواد المخدرة وكذلك التشاجر الدائم مع زوجته.

كما دلت تحريات المباحث أن وراء اكتشاف الواقعة قيام المتهم بتصوير أبنائه بعد قتلهم وإرساله الفيديو لشقيقه وقام شقيق المتهم بالإبلاغ.

وشهدت إحدى قرى قليوب بمحافظة القليوبية واقعة بشعة، بعدما أقدم أب على إنهاء حياة أبنائه الأربعة بدائرة مركز قليوب، و تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية بلاغا بوجود ٤ جثث بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وانتقلت الأجهزة الأمنية، بقيادة المقدم محمود علام رئيس المباحث، لمحل البلاغ.

وتبين وجود ٤ جثث أصغرهم طفل وأكبرهم شاب ٢١ عامًا وبتكثيف التحريات تبين أن الأب هو مرتكب الواقعة بسبب مروره بحالة سيئة.

وبسؤال أهالي المنطقة، أكدوا أن الأب يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل جعلته يقدم على ارتكاب تلك المذبحة وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الأب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأحيلت للنيابة العامة للتحقيق.