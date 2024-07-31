جوميز يهنئ لاعبي الزمالك بالمنتخب الأوليمبي بالفوز على إسبانيا

شارك الاعلامي أحمد حسن، متابعيه منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول لاعبي الزمالك المشاركين مع المنتخب الاولمبي في أولمبياد باريس.

وكتب: "جوميز حرص على التواصل مع اللاعبين الدوليين مع المنتخب الأوليمبي لتهنئتهم والشد من آزرهم".

ورفع المنتخب الأولمبي رصيده من النقاط إلى 7 نقاط محتلًا صدارة المجموعة الثالثة، في حين توقف رصيد المنتخب الإسباني عند النقطة 6 متأهلًا عن المجموعة كمركز ثاني.

ويلتقي منتخب مصر وصيف المجموعة الرابعة التي يتصدرها حاليا المنتخب الياباني بـ6 نقاط يليه باراجواي بثلاث نقاط ثم مالي ومنتخب الكيان بنقطة واحدة.

ويتحدد وصيف المجموعة الرابعة منافس المنتخب الأولمبي المصري مساء اليوم، عقب انتهاء مباريات الجولة الأخيرة، والأقرب لمواجهة الفراعنة منتخب باراجواي.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي في ربع النهائي

وتقام مباراة المنتخب الأولمبي المصري في ربع نهائي منافسات أولمبياد باريس مع وصيف المجموعة الرابعة يوم الجمعة المقبل 2 أغسطس، ويحتضنها استاد مدينة مارسيليا الفرنسية.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام وصيف المجموعة الرابعة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.