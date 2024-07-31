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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السرعة الزائدة.. إصابة شخص صدمته سيارة على الطريق في الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

أصيب شخص في الجيزة جراء اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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إصابة شخص اصطدمت به سيارة في أكتوبر

 وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق في 6 أكتوبر وعلى الفور إنتقلت أجهزة مديرية أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والفحص التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، اصطدام سيارة ملاكي على الطريق بشخص أثناء عبوره الطريق وإصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسمه وتم نقله للمستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري على الطريق في منشأة القناطر وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة تصادم سيارتين ملاكي وإصابة 5 أشخاص جراء الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ورفع حطام الحادث من الطريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث مروري على طريق الإسكندرية الصحراوي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والفحص وقوع حادث أتوبيس على طريق الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة تسبب في إصابة 10 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية في الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط سقالة على عمال أثناء عملهم في منطقة تحت الإنشاء على طريق الفيوم وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة مصحوبة بسيارات الإسعاف.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والفحص التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة سقوط سقالة على مجموعة من العمال أثناء عملهم في منطقة تحت الإنشاء على طريق الفيوم في الجيزة، وإصابة 10 أشخاص جراء الحادث وتم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري وإصابة شخص جراء الحادث في منطقة الهرم.

انتقلت أجهزة أمن الجيزة، إلى موقع الحادث مصحوبة بسيارة إسعاف، وتبين اصطدام سيارة بشخص أثناء عبوره الشارع في الهرم، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

الجيزة 6 اكتوبر حادث مروري مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة

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