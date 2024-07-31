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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: التكاتف مع المزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم للاستفادة من قش الأرز

صدى البلد

شاركت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الندوة التى أقيمت بمحافظة الدقهلية في ختام سلسلة اللقاءات والحوارات المجتمعية للأفراد الفاعلة فى منظومة قش الأرز، بالمحافظات المعنية بالمنظومة.

جاء ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لحث المزارعين على الاشتراك في منظومة جمع وتدوير قش الأرز للاستفادة منها في تصنيع الأعلاف وحماية البيئة من التلوث وصحة المواطنين من الأمراض.

وشارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، في الندوة الإرشادية بديوان عام محافظة الدقهلية برئاسة اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وحضور القيادات التنفيذية في المحافظة ومسئولي وزارة البيئة والمهندس أسعد منادي، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.

وألقى الدكتور علاء عزوز، وكيل أول وزارة الزراعة، كلمة أكد أهمية التكاتف مع المزارعين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم للاستفادة من قش الأرز اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري  أصدرت قرارًا بتحديد مساحات الأرز ومنع زراعة الأرز في بعض المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة.

وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن منظومة قش الأرز تمثل نموذجا ناجحا للتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو ما ظهر بوضوح خلال الأعوام السابقة والذي شهد نجاحا لتلك المنظومة، مشددا على ضرورة العمل خلال هذا العام لجعلها أكثر إيجابيا في ظل الدعم المقدم من الوزراء والمحافظين.

وأكد عزوز على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بضرورة قيام اللجان المكلفة بإصدار الموافقات الخاصة بفتح مواقع ومراكز تجميع وتدوير قش الأرز والاضطلاع بالمهام المنوط بها، وتكثيف الندوات الإرشادية لتوعية المزارعين، بأهمية الحفاظ على البيئة، والاستخدام الأمثل لقش الأرز والاستفادة القصوى منه.

وشدد على ضرورة التعاون مع المختصين بفروع جهاز شئون البيئة والعاملين بالمحافظات لضمان نجاح المنظومة هذا العام.

وخلال الندوة، يتم فتح باب الأسئلة والنقاش مع الحضور حول أهم نقاط العمل وكيفية التعاون بين الجهات خلال فترة السحابة  ودور كل جهة للتصدى لموسم السحابة.

جدير بالذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقد اجتماعا تنسيقيا بين الوزاراتين للاستفادة من قش الأرز والإجراءات الاستباقية لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وحماية البيئة من التلوث.

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