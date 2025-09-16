قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البكالوريا والإيجار القديم وأسعار البنزين.. رئيس الوزراء يجيب على تساؤلات رؤساء تحرير الصحف والمواقع
الإدارة الذكية والتحول الرقمي.. وزير الري يستعرض 10 محاور رئيسية لإدارة المياه
التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ومارسيليا
كيفية الحصول على فيزا أمريكا 5 سنوات من مصر وتكلفتها
وزير الري: 81.2 مليار متر مكعب احتياجات مصر المائية سنويا
فقد الاتصال بالواقع وكاذب.. المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما لاذعا على نتنياهو
فيفا حسمت الأمر.. هل تقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة؟
مندوب جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تصعد لعرقلة مؤتمر حل الدولتين
ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم
حتى باب المزاح.. أمين الإفتاء: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي لا يجوز شرعا
الأهلي يعلن إصابة إمام عاشور بفيروس A
رئيس الوزراء: تدريس الذكاء الإصطناعي في المدارس بالمرحلة الثانوية
برلمانية: استمرار مناقشات تنظيم الإعلام حول «روبلوكس» خطوة لحماية الأطفال وتعزيز السلامة الرقمية

عبد الرحمن سرحان

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باستمرار مناقشة ودراسة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع لعبة "روبلوكس"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الوطني للمجلس في حماية المجتمع وصون سلوكيات النشء من أي مخاطر رقمية أو تهديدات قد تمس القيم الأخلاقية.

وأوضحت الهريدي، في تصريح لها، أن التحولات الرقمية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على المؤسسات التشريعية والتنظيمية ضرورة اليقظة الكاملة أمام التحديات المتزايدة، خاصة تلك التي تستهدف الأطفال والمراهقين عبر منصات الألعاب الإلكترونية.

ولفتت أن بعض هذه الألعاب، ومن بينها "روبلوكس"، قد تحمل في طياتها مخاطر سلوكية وأخلاقية تهدد استقرار الأسرة وتؤثر سلباً على النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على المجتمع ككل.

وشددت على دعمها أي خطوات تسعى لتعزيز السلامة الرقمية، معتبرة أن الأمر لا يقتصر على منع أو تقييد بعض التطبيقات، بل يتطلب وضع استراتيجية متكاملة تشمل التوعية المجتمعية، وتثقيف أولياء الأمور، وتطوير برامج مدرسية تُعنى بالتربية الرقمية، فضلاً عن تعزيز الرقابة الفنية من جانب الجهات المختصة.

ودعت إلى ضرورة التعاون بين المجلس الأعلى للإعلام وكافة الوزارات المعنية، وعلى رأسها التعليم والاتصالات والشباب، لتشكيل مظلة وطنية لحماية الأطفال من أي محتوى ضار أو غير لائق، مع وضع ضوابط واضحة للشركات المالكة لتلك الألعاب لضمان احترام الخصوصية وحماية القيم.

وأضافت أن حماية الأطفال من المخاطر الأخلاقية والسلوكية ليست مجرد مسؤولية أسرية، بل واجب وطني يساهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر الرقمي، ويحافظ على تماسك المجتمع وقوة بنيانه.

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

الضغط

فاكهة غير متوقعة تعالج الضغط المرتفع والإمساك

حفل زفاف مريم عزت

بإطلالة تشبه الأميرات.. مريم عزت تحتفل بزفافها على المهندس مينا عماد

الحزام الناري

مرض فيروسي يصيب الأعصاب والجلد.. أسباب وأعراض الحزام الناري

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

