أخبار الفن.. بطانة فستان هند عاكف تثير الجدل.. معجب يطلب يد فنانة شهيرة.. من هو زوج بشرى الجديد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

إجمالي إيرادات الأفلام.. أحمد عز على القمة وجوازة توكسيك في المركز الأخير

تنافس في الموسم الصيفي بدور العرض السينمائية 6 أعمال سينمائية وهي: ولاد رزق 3 ، واللعب مع العيال، وعصابة الماكس، وأهل الكهف، وجوازة توكسيك، و× مراتى وفي السطور التالية نستعرض فى التقرير التالى إجمالى إيرادات هذه الأعمال.

بعد أزمة البطانة.. فساتين هند عاكف دائما مثيرة للجدل| تفاصيل

أثارت الفنانة هند عاكف حالة من الجدل الواسع فور ظهورها أمس فى حفل افتتاح مهرجان القومى للمسرح المصري بفستان لفت الأنظار إليه وتسبب فى كثير من الجدل حوله بسبب البطانة.

ليست المرة الأولى التى تثير فيها الجدل الفنانة هند عاكف حيث ظهرت فى عدة مناسبات تسببت فى إثارة عديد من علامات الاستفهام ونرصد فى التقرير التالى أبرز هذه المناسبات.

مُعجب يطلب الزواج من ياسمين عبدالعزيز ورد غريب من الفنانة.. ماذا قالت؟

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى موقف غريب من قبل معجب لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث قام بطلب الزواج منها.

البطانة أزمات النجمات.. هند عاكف تثير الجدل ورانيا يوسف تتحدى جمهورها

أثارت الفنانة هند عاكف الجدل على السوشيال ميديا بعد ظهورها أمس، الثلاثاء، فى مهرجان القومى للمسرح المصري بفستان لفت الأنظار إليه، وعلق عدد كبير على البطانة، وهو الأمر الذى أعاد للأذهان أزمات النجمات مع فساتين البطانة، ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجمات.

قبل حفل زفافهما بساعات.. تعرف على خالد حميدة زوج بشرى الجديد

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن الفنانة بشري تستعد للاحتفال بزواجها على خالد محمود حميدة خلال ساعات بالساحل الشمالي.

وأعلنت بشرى عن اقتراب زفافها منذ فترة، ومن المقرر أن تقيم حفلا يقتصر على الأصدقاء والمقربين غدا في الساحل الشمالي من صديق الطفولة.

هيفاء وهبي تكشف حقيقة إلغاء حفلها في لبنان

كشفت الفنانة هيفاء وهبى حقيقة إلغاء حفلها فى لبنان الذى من المقرر أن يقام فى 8 أغسطس المقبل بسبب ما حدث فى بيروت بعد اغتيال إسماعيل هنية.

وقالت هيفاء وهبى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: مش صحيح إذا كان أنا عرفت من الإعلام وما حد بلغ مكتب المحاماة المستلم إدارة أعمالي حاليًا، ولا حد بلغني بقصة الإلغاء وبس تهدا الأوضاع في لبنان إن شاء الله كل شيء بيرجع لوضعه الصح.