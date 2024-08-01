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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«حماة الوطن» وبرادايس يوقعان بروتوكول تعاون لرعاية معرض العاصمة للكتاب

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تواصل إدارة معرض العاصمة للكتاب، استعداداتها للدورة الأولى للمعرض المقرر إقامتها نهاية أغسطس الجاري، في منطقة الترجمان، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق أركان حرب جلال هريدي، ومؤسسة برادايس للثقافة والفنون والإعلام، برئاسة الكاتب الجميلي أحمد، الجهة المنظمة للمعرض،  لرعاية الحزب لمعرض العاصمة للكتاب.

وتُعد هذه الخطوة مبادرة طيبة للحزب في رعاية الأنشطة الثقافية، وجرى حفل التوقيع بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم والأمين العام المساعد، والدكتور محمد اسعد، أمين صندوق الحزب، والنائبة ميرال جلال هريدي أمين أمانة التعليم المركزي بالحزب، والنائبة رقية الهلالي، رئيس لجنة الاستثمار والمشروعات بالحزب، والدكتور عمرو سليمان، أمين اللجان النوعية المتخصصة.

كما شهد الحفل حضور الشاعر أحمد سويلم، والكاتب محمد الشافعي، والدكتورة غادة البدوي، أمانة التدريب والتثقيف بالحزب.

وفي كلمته، أشار اللواء طارق نصير إلى أن حزب حماة الوطن من أكبر الأحزاب الداعمة للأنشطة الثقافية والفنية.

وأضافت النائبة ميرال جلال هريدي أنها ستسعى لتعزيز النشاط الكبير لوزارة التعليم والتعليم الفني ضمن فعاليات المعرض.

كما أشارت الدكتورة غادة البدوي المسئولة عن أمانة التدريب والتثقيف إلى أن ندوات المعرض ستكون ثرية بمشروعات المرأة وذوي الهمم، مع تسليط الضوء على مشروعات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن أنشطة المعرض.

وأعرب الكاتب الجميلي أحمد رئيس مجلس أمناء مؤسسة برادايس للثقافة والفنون والإعلام ومؤسس المعرض، عن سعادته برعاية حزب حماة الوطن للمعرض، مؤكداً أن الدورة الأولى للمعرض ستكون دورة فارقة تليق بالثقافة المصرية والعربية.

 

إدارة معرض العاصمة للكتاب منطقة الترجمان حزب حماة الوطن أركان حرب جلال هريدي الكاتب الجميلي أحمد

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