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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزير الثقافة يستقبل سفيرة الإمارات لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الثقافة
وزير الثقافة

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، السفيرة مريم خليفة الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الأدارية الجديدة.

ناقش اللقاء سبُل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة والفنون، بما في ذلك المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية التي تُنظمها الدولتان. كما تم التطرق إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات، ودعم آفاق التعاون بين المؤسسات الثقافية في البلدين. كما شمل النقاش أهمية الفعاليات المرتبطة بصون التراث والحفاظ على الهوية الثقافية، فضلاً عن استثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير العمل الثقافي.

وقال وزير الثقافة : "إن التعاون الثقافي بين مصر والإمارات يمثل ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية، ونتطلع إلى تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية المشتركة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وتساهم في تعزيز الهوية المشتركة."

من جانبها، أكدت السفيرة مريم خليفة الكعبي على المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في قلوب أبناء الإمارات، مشيرة إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ولاسيما على الصعيد الثقافي، وأعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون  خلال الفترة القادمة في مختلف مجالات الأبداع.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري السفيرة مريم خليفة الكعبي وزارة الثقافة

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