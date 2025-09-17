قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد استجابة دمشق لضغوط إسرائيل .. السعودية تشيد بخطوات سوريا في السويداء
هل يتقبل الله التوبة رغم المعصية المتكررة؟.. اعرف الحكم الشرعي
صنع في بلدي .. «صدى البلد» في جولة داخل أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للطائرات في مصر |تفاصيل
العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية
ريال مدريد يتخطى أولمبيك مارسيليا في افتتاح مشوار دوري أبطال أوروبا 2025
سيف زاهر يزف بشرى سارة للجماهير بشأن «الخطيب»
سأمنحه صوتي للكرة الذهبية| مدرب أنجولا: محمد صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم
ترتيب المراكز الأولى للكرة الذهبية 2025.. ما مصير محمد صلاح؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 17 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص
فيفا يخصص 300 مليون يورو مكافآت للأندية المشاركة في كأس العالم 2026
غياب أحمد عبد القادر عن مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

العقوبات الأوروبية على إسرائيل .. ضغوط إنسانية ورسائل سياسية تهدّد الشراكة التجارية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ سنوات طويلة من المواقف الأوروبية المترددة تجاه الصراع في الشرق الأوسط، أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها فرض عقوبات جديدة على إسرائيل. ويأتي القرار في ظل تصاعد الانتقادات الدولية إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وما وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأنه "مجاعة من صنع البشر تُستخدم كسلاح حرب". وتفتح هذه التطورات باب التساؤلات حول دلالات العقوبات وأبعادها الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.

تفاصيل العقوبات المقترحة
أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن المفوضية ستوافق على حزمة عقوبات جديدة ضد إسرائيل يوم الأربعاء، تشمل وزراء إسرائيليين متطرفين، إضافة إلى مستوطنين تورّطوا في أعمال عنف. كما ستتضمن الإجراءات تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وتحديدًا في الجوانب المتعلقة بالتجارة. وفي خطابها السنوي أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، شددت فون دير لاين على أن "ما يحدث في غزة هز ضمير العالم"، مشيرة إلى صور مروّعة لأمهات يحملن أطفالًا قتلى وأشخاص يقتلون وهم يبحثون عن الطعام. واعتبرت أن "الوضع غير مقبول"، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام استخدام التجويع كسلاح حرب.

دلالات سياسية واضحة
يؤكد اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن العقوبات الأوروبية تمثل رسالة سياسية قوية تعكس تحوّلًا ملحوظًا في موقف الاتحاد الأوروبي. فبعد سنوات من الاكتفاء ببيانات التنديد أو اتخاذ مواقف مترددة، بات الاتحاد يبعث بإشارة واضحة إلى أن سياسات إسرائيل تجاه غزة، وخاصة استخدام الحصار والمجاعة كسلاح، لم تعد مقبولة أو قابلة للتجاهل.

البعد الاقتصادي والرمزي
من الناحية الاقتصادية، يشير السيد إلى أن تعليق بعض جوانب اتفاقية الشراكة التجارية لن يؤدي إلى أضرار واسعة في الاقتصاد الإسرائيلي، لكنه يحمل قيمة رمزية كبيرة، إذ يفتح الباب أمام إجراءات أكثر صرامة مستقبلًا، حال استمرار إسرائيل في ممارساتها العدوانية. أما بالنسبة للوزراء والمستوطنين المستهدفين، فالعقوبات ستقيد تحركاتهم على الساحة الدولية وتعمّق من عزلتهم السياسية والدبلوماسية.

ضغط داخلي أوروبي
يعكس القرار الأوروبي استجابة مباشرة للضغوط الداخلية، حيث تتزايد مشاهد المأساة الإنسانية في غزة وتثير صدمة في الشارع الأوروبي. تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي، حين وصفت سياسة "المجاعة كسلاح حرب"، جاءت لتؤكد أن البعد الإنساني أصبح حاضرًا بقوة في صياغة القرارات الأوروبية تجاه إسرائيل.

انعكاسات إقليمية ودولية
ويرى الخبير الاستراتيجي أن هذه العقوبات، وإن كانت محدودة، قد تدفع أطرافًا دولية أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يعني توسيع دائرة العزلة السياسية على إسرائيل. كما أنها تمنح زخمًا جديدًا للتحركات الدبلوماسية العربية والإسلامية، التي تسعى لوقف العدوان وفتح مسارات تفاوضية أكثر جدية لإنهاء معاناة الفلسطينيين.

ورغم أن العقوبات الأوروبية لا تزال محدودة من الناحية العملية، فإنها تمثل تحولًا مهمًا في الخطاب السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، إذ تجمع بين الرمزية السياسية والضغط الأخلاقي، مما قد يشكل بداية مسار جديد يوازن بين المصالح الاقتصادية الأوروبية والتزاماتها الإنسانية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الخطوة بداية لتغييرات أوسع في العلاقة بين أوروبا وإسرائيل، أم ستظل مجرد ورقة ضغط مرحلية؟

الشرق الأوسط سلاح غزة إسرائيل أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

امام عاشور

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

اعتماد أضخم حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بالجيزة .. غدا

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

فتاة متغيبة عن منزلها

والد أماني سيدة الزقازيق لـ “صدى البلد”: عادت إلى منزلها.. وخلافات أسرية وراء رحيلها

علاء حسن قاسم مهدى الشريف

كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

ترشيحاتنا

كأس إيزى كارت مصر

فعاليات بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 لسيارات الكارتنج .. فيديو

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

بالصور

قشر الموز .. من المهملات إلى مكون سحري يعزز الطعم والقيمة الغذائية للمخبوزات

فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات
فوائد إستخدام قشر الموز في المخبوزات

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم “أوسكار عودة الماموث”

فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث
فيلم أوسكار عودة الماموث

سر المذاق المميز .. طريقة عمل مخلل البصل الشرائح في البيت وفوائده الصحية

طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح
طريقة عمل مخلل البصل الشرائح

قبل فوات الأوان .. علامات مبكرة تكشف الإصابة بانسداد شرايين الساقين

أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية
أعراض مرض الشرايين المحيطية

فيديو

سعد لمجرد

شبه دماغي.. سعد لمجرد يطرح أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد