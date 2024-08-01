خبر حزين جداً .. أكرم حسني ينعى حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

نشر الفنان اكرم حسني استوري و منشور عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام وكتب عليها " خبر حزين جدا " الاستاذ حسام شوقي و الاستاذ محمود كمال و الاستاذ فتحي اسماعيل في ذمة الله ".

واكمل " اللهم اغفر لهم وأرحمهم برجمتك الواسعة يارب العالمين ونسألكم الدعاء ".

وكان تعرض منذ قليل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، لحادث حادث مروري أليم على طريق الضيعة، أدى إلى وفاة الثلاثة على الفور.

وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، في محاولة للوقوف على أسبابه، وتقديم الإسعافات للمنتجين الثلاثة، ولكن فاضت روحهم إلى بارئها.

يُذكر مشاركة المنتج محمود كمال في مختلف الأعمال الناجحة للزعيم وفي أدوار مختلفة ففي مسلسل فرقة ناجي عطالله كان مديرا للانتاج وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام مديرا لإدارة انتاج ومسلسل مأمون وشركاة ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.

كما شارك في مسلسلات ضرب نار وضربة معلم والونش وضد مجهول وورا كل باب حدوتة رق الحبيب وورا كل باب حدوته حدوتة في عشق البنات.