ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

في ذكري ميلاده

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح حيث أنه من مواليد 31 يوليو عام 1940، حيث يعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا في مصر ، وصاحب مشوار مسرحي كبير





حصل سعيد صالح ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة في عام 1960، و اكتشفه حسن يوسف و قدمه إلى المسرح، و كانت من ‏أولى مسرحياته (هالو شلبي)، ثم قدم بعد ذلك واحدة من أشهر المسرحيات على الإطلاق وهي مدرسة المشاغبين.

كما قدم العيال كبرت مع نفس فريق العمل دون عادل إمام وحققت نجاحا مماثلا لنجاح مدرسة المشاغبين ، لتتوالي اعماله المسرحية بعد ذلك وحقق نجاحاً كبيرًا من خلاله ، واصبح صاحب تجربة مسرحية فريدة ، وقد كان معروف عنه الخروج عن النص

وقدم سعيد صالح ما يقرب من 500 فيلم وكان يعتبر نفسه أحد أكبر الممثلين الذين قدموا أعمالا سينمائية، حيث كان إنتاج السينما لا يتجاوز 1500 فيلم، وهو ما جعله يتباهي بتقديمه ثلث أعمال السينما المصرية من بدايتها

كما أنه مارس الغناء والتلحين في بعض المسرحيات، وقام ببطولة الكثير من أفلام الفيديو والسينما. يعتبر رفيق درب الممثل عادل إمام حيث شاركه في أغلب أعماله

قدم سعيد صالح عدد من الاعمال الدرامية الا انه لم تكن الدراما التليفزيونية لم تكن الأقرب الي قلبه ، فقد اعتذر عن العديد من المسلسلات التي تعد من علامات الدراما التليفزيونية نظرا لارتباطه بالمسرح وحبه الشديد له ، ولعل من ابرز تلك الاعمال هو مسلسل ليالي الحلمية ، والذي حل بدلاً منه الفنان صلاح السعدني .

ولم يكن سعيد صالح يرغب في تقديم مسلسل السقوط في بئر سبع ، واعتذر عنه في بداية الامر، الا انه التليفزيون المصري كان لديه مديونية تجاه سعيد صالح فعرض عليه ان يقوم ببطولة المسلسل مقابل اسقاط المديونية ، وهو ما جعل يوافق ، ولكنه حذف جمل عديدة علي لسان الشخصية اثناء التصوير .