قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكري ميلاده

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

سعيد صالح
سعيد صالح

يحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الكبير سعيد صالح حيث أنه من مواليد 31 يوليو عام  1940،  حيث يعد واحدًا من أهم نجوم الكوميديا في مصر ، وصاحب مشوار مسرحي كبير 
 


 حصل سعيد صالح ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة في عام 1960، و اكتشفه حسن يوسف و قدمه إلى المسرح، و كانت من ‏أولى مسرحياته (هالو شلبي)، ثم قدم بعد ذلك واحدة من أشهر المسرحيات على الإطلاق وهي مدرسة المشاغبين.

كما قدم العيال كبرت مع نفس فريق العمل دون عادل إمام وحققت نجاحا مماثلا لنجاح مدرسة المشاغبين ، لتتوالي اعماله المسرحية  بعد ذلك  وحقق نجاحاً كبيرًا من خلاله ، واصبح صاحب تجربة مسرحية فريدة ، وقد كان معروف عنه الخروج عن النص 

المتحدة تنعى المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

خبر حزين جداً .. أكرم حسني ينعى حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

وقدم سعيد صالح ما يقرب من 500 فيلم وكان يعتبر نفسه أحد أكبر الممثلين الذين قدموا أعمالا سينمائية، حيث كان إنتاج السينما لا يتجاوز 1500 فيلم، وهو ما جعله يتباهي بتقديمه ثلث أعمال السينما المصرية من بدايتها

 

كما أنه مارس  الغناء والتلحين في بعض المسرحيات، وقام ببطولة الكثير من أفلام الفيديو والسينما. يعتبر رفيق درب الممثل عادل إمام حيث شاركه في أغلب أعماله

قدم سعيد صالح عدد من الاعمال الدرامية الا انه لم تكن الدراما التليفزيونية لم تكن الأقرب الي قلبه ، فقد اعتذر عن العديد من المسلسلات التي تعد من علامات الدراما التليفزيونية نظرا لارتباطه بالمسرح وحبه الشديد له ، ولعل من ابرز تلك الاعمال هو مسلسل ليالي الحلمية ، والذي حل بدلاً منه الفنان صلاح السعدني .

ولم يكن سعيد صالح يرغب في تقديم مسلسل السقوط في بئر سبع ، واعتذر عنه في بداية الامر، الا انه التليفزيون المصري كان لديه مديونية تجاه سعيد صالح فعرض عليه ان يقوم ببطولة المسلسل مقابل اسقاط المديونية ، وهو ما جعل يوافق ، ولكنه حذف جمل عديدة علي لسان الشخصية اثناء التصوير . 

سعيد صالح مسلسل ليالي الحلمية مدرسة المشاغبين الفنان صلاح السعدني مسلسل السقوط في بئر سبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

ترشيحاتنا

بعد اغتيال فؤاد شكر .. نصر الله يتوعد إسرائيل : جاهزون للرد

أول صور من نشوب حريق هائل فى مول شهير بالعبور

اتفاق مصري - إسباني على تطوير التبادل التجاري بين البلدين

أمطار رعدية في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الدواء تكشف عن قرارات عاجلة بشأن نواقص المستحضرات العلاجية بالصيدليات

40 ألف منفذ.. بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس في جميع المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-