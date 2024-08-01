المتحدة تنعى المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل

نعت الشركة المتحدة في بيان لها منذ قليل ، حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، بعد تعرضهم لحادث حادث مروري على طريق الضبعة.

وجاء نص البيان : تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال جمال الدين، العاملين بشركة سينرجي، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين.

توفي منذ قليل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجان الفنيان بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، بعد تعرضهم لحادث حادث مروري على طريق الضيعة.

المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.

اما المنتج محمود كمال فقد قدم كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسل عفاريت عدلي علام ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.