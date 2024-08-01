محافظ أسيوط يقود أكبر حملة للإشغالات بمنطقة الوليدية

قاد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أكبر حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة الوليدية وميدان القناطر بحى شرق، وتم خلالها رفع كافة الإشغالات وإخلاء المنطقة من الإشغالات والتعديات والأكشاك العشوائية، التي تتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري، بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، فضلاً عن إزالة كافة الإعلانات الغير مرخصة وسرقات التيار الكهربائى.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد ثابت رئيس حى شرق، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

حيث بدأ المحافظ جولته المفاجئة بمنطقة صينية ميدان القناطر بمدخل منطقة الوليدية والتى انتشر بها الإشغالات والتعديات، وتم خلال 5 ساعات متواصلة رفع كافة الإشغالات والتعديات والفتارين العشوائية والصاج، وإزالة كافة أسلاك سرقات التيار الكهربائى بالمنطقة ورفع كافة التعديات بمختلف أنواعها، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بحى شرق ومركز الفتح وحى غرب وقوات الشرطة بمديرية أمن أسيوط.

كما وجه محافظ لأسيوط – خلال الجولة - على إزالة الحجارة والحواجز المعدنية المخالفة والتي كانت تعوق حركة المرور وتشكل خطراً على المارة، كما تم إزالة الفروشات المتروكة على الأرصفة والتشوينات، فضلاً عن إزالة الإعلانات الغير مرخصة وتحرير محاضر فورية لأصحابها .

وأصدر المحافظ تكليفاته لرئيس حى شرق بسرعة نقل بعض أصحاب الأكشاك العشوائية إلى الأسواق الحضرية المخصصة لهم بسوق الغرفة التجارية بمنطقة الحمراء بحى شرق، مراعاة للبعد الإجتماعى لهم، وحرصاً على المظهر الجمالى للمنطقة ومنعاً للاختناقات المرورية.

وحرص أبوالنصر، على الاستماع لمطالب واحتياجات بعض المواطنين الذين إلتقى بهم وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، ووجه بصرف صرف كرسى متحرك لحالة إنسائية من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما أثنى المواطنون على اهتمام محافظ أسيوط بالتواجد الميدانى، وحل مشكلة الاختناقات المرورية وتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات واهتمامه بكل ما يمس المواطنين، وجهوده في تقديم أفضل الخدمات لهم والاستماع إليهم وتلبية مطالبهم.