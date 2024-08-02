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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ربنا يصبرني .. ياسمين عبد العزيز تنعي المنتج الراحل حسام شوقي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وحسام شوقي

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على نشر نعي للمنتج الراحل حسام شوقي الذي توفي أمس الخميس، إثر إصابته في حادث أليم على طريق الضبعة. 

ونشرت ياسمين عبد العزيز عددا من الصور لها مع المنتج الراحل عبر انستجرام، وعلقت عليها قائلة:" حسام شوقي مش منتج لا حسام كان ليا اخ وصديق وسند وضهر مع سلامة يا اطيب واجدع واغلي انسان .. ربنا يرحمك يا اخويا يا غالي يا رب يصبرني يا رب". 

رحل أمس المنتج حسام شوقى، المشرف العام على الإنتاج بشركة سينرجي في حادث أليم أودي بحياته برفقة الثنائي محمود كامل وفتحي إسماعيل.


مشوار حسام حافل بالعديد من الأعمال المميزة إذ قدم أكثر من 60 عملا دراميا، أبرزها كلبش بأجزائه الثلاثة مع الفنان أمير كرارة، بالإضافة إلى أعمال وطنية هامة أبرزها الاختيار بأجزائه ومسلسل هجمة مرتدة مع أحمد عز.

أشرف الراحل على إنتاج مسلسل القاهرة كابول، جزيرة غمام، وخلال رمضان الماضى أشرف على إنتاج أضخم المسلسلات الدرامية ممثلة فى مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز.

كما عمل حسام شوقى بمسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان إلى جانب مسلسل موسى، واللى مالوش كبير من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

ياسمين عبد العزيز شركة سينرجي الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان محمد رمضان حسام شوقي

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