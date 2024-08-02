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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفة بناء في أسيوط

إزالة تعديات أراضي
إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على مواصلة حملات الرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفة البناء في المهد وقبل تفاقمها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها موضحاً إنه تم تنفيذ إزالة لعدد حالة تعدي بنطاق بمراكز أبو تيج وأسيوط وأبنوب والبداري وديروط.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 


وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز بتنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على أراضي زراعية حيث تم تنفيذ ازاله تعدي على أرض زراعية بمنطقه الشيخ راجح على مساحة 10سهم عبارة عن قواعد، وتنفيذ إزالتين فوريتين لتعدي على أرض زراعية بقرية دكران حوض الحاجر البحري على مساحة 2 قيراط عبارة عن مباني بالبلوك الأبيض وأخرى خارج الزمام عبارة عن أسوار بالبلوك الابيض على مساحة 12سهم تقريباً.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط بقيادة العميد عبدالرحمن عامر رئيس المركز بتنفيذ إزالة سور بالبلوك الابيض على أرض زراعية بقرية درنكة حيث تمت الإزالة بالكامل وارجاع الأرض إلى طبيعتها وتسليمها للجمعية الزراعية.

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بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز بتنفيذ إزالة لـ 4 حالات تعدي على ارض زراعية حيث تم تنفيذ ازالة لـ 3 حالات تعدي في المهد بقواعد على أرض زراعية بقرية المعابدة بإجمالي مساحة 350 متر تقريباً، وازالة لحالة تعدي قواعد في المهد على مساحة 100 متر بقرية بني محمديات.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز بتنفيذ ازالة لمخالفة بقرية مسارة ، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة محمد حسن الديب رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتي تعدي على أرض زراعية بمنطقة (السنطة البيضاء ، وبجوار كمين المرور) بمدينة البداري بإجمالي مساحة 240متر.

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