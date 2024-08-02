محافظ أسيوط: استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولة مسائية بعد منتصف الليل تفقد خلالها مستشفى الولادة والصحة الإنجابية بمركز منفلوط لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على انتظام سير العمل بالمستشفى والاطقم الطبية العاملة بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومعرفة الاحتياجات الفعلية للمستشفى على أرض الواقع وتقديم الدعم لها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة على المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.



تفقد محافظ أسيوط الإستقبال العام والطوارئ ووحدة الأطفال المبتسرين التي تضم 30 حضانة وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات والامصال، فضلاً عن والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد الأطقم الطبية، بالإضافة إلى التأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى مشيراً إلى ضرورة متابعة كافة الاحتياجات والاهتمام بتوفيرها.



وشدد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض بالتواجد فى أماكن عملهم لاستقبال جميع الحالات في أى وقت، مؤكداً علي إستمرار جولاته الميدانية المفاجئة علي كافة المنشآت الصحية لضمان تقديم الخدمات اللائقة للمترددين عليها والاستمرار في خدمة المواطن الأسيوطي الذي سيظل له أولوية أولي ضمن منظومة العمل وتلبية مطالبه واحتياجاته بكافة القطاعات الخدمية.

IMG-20240802-WA0013

IMG-20240802-WA0012

IMG-20240802-WA0011

IMG-20240802-WA0007

IMG-20240802-WA0008

IMG-20240802-WA0009

IMG-20240802-WA0010

IMG-20240802-WA0006

IMG-20240802-WA0005

IMG-20240802-WA0004

IMG-20240802-WA0003