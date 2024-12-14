أخبار محافظة القليوبية| مصرع طالبة على يد صديقاتها بالعبور.. وظائف شاغرة بجامعة بنها الأهلية

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة.

التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها بعد سقوطها بدفعة من صديقتها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالبة بالصف الأول الاعدادى لقيت مصرعها بعد دفع زمليتها لها وذلك بعد توقيع الكشف الطبى لبيان سبب الوفاة.

وشهدت مدينة العبور وفاة الطالبة "صباح وليد" متأثرة بإصابتها إثر تعرضها للعنف من جانب زميلتها التي دفعتها إلى الأرض فسقطت ولقيت مصرعها عقب الإنتهاء من اليوم الدراسى.

وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطالبة "صباح وليد عثمان" تبلغ من العمر 14 عام، تدرس بالصف الأول الإعدادي، اثر دفعها من قبل صديقة لها بالدراسة وتدعى "م" مما ادى الي ارتطام المجنى عليها بمادة صلبة ادت الي وفاتها فالحال.

كما تبين ان المجني عليها كانت تعاني بشكل متكرر من التنمر من صديقتها ودفعتها فسقطت على الأرض ولقيت مصرعها.

نشوب حريق فى مقلب ومخلفات كرتون بقها

كما شب حريق فى مقلب قمامة ومخلفات كرتون بمدينة قها بمحافظة القليوبية وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة من الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوف حريق هائل داخل مقلب قمامة ومخلفات كرتون وبلاستيك بمدينة قها وانتشار الأدخنة بمنطقة الحريق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم بـ 4 سيارات إطفاء بإشراف اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة وتبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق فى مقلب تجمع قمامة ومخلفات كرتون وبلاستيك.

وظائف شاغرة بجامعة بنها الأهلية بالعبور .. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور مد فترة التقدم للوظائف الشاغرة بالجامعة حتى الخميس 19 ديسمبر، لوظائف طبيب بشري، وممرضة، وأخصائي شؤون تعليم طلاب، وأخصائي مكتبات.

وقالت الجامعة أن التقديم يدويا بمكتب الموارد البشرية بجامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.