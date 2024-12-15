محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه.. الثلاثاء

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، بعد غدا الثلاثاء، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط عاطلين، لقيامهما بإحداث إصابة طالب والاستيلاء منه على متعلقاته الشخصية بالإكراه، وبحوزتهما سلاح أبيض والمسروقات المستولى عليها بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة مستانف، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أسامة قنديل، برفض الاستئناف وتأييد حكم المؤبد على متهم بالبلطجة والعنف في المقطم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوين المستشارين إبراهيم محمد ابو السعود وأمير المؤمنين حسنن وحضور الاستاذ محمد الباشا طارق وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه امين السر.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت يوم 9 يونيو 2024 بمعاقبة محمد. ص بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الابيض المضبوط وألزمته المصاريف.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم محمد.ص انه في يوم 23 ديسمبر 2022 بدائرة قسم المقطم أنه استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه ع.ع. بقصد ترويعه وتخويفه وإلقاء الرعب في نفسه وإلحاق الأذى المادى به، ذلك باستخدام سلاح ابيض محل الاتهام الأخير على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن تلك الواقعة اقترنت بجريمة جناية أخرى انه في ذات الزمان والمكان قتل عمداً المجني عليه عمر عرفة وذلك بأنه وعلى اثر شجار نشب بين المتهم وصديق المجني عليه تدخل فيه للذود عنه تعدى عليه المتهم باستخدام سلاح ابيض وكال له عدة ضربات استقرت باماكن متفرقة من جسده قاصداَ من ذلك إزهاق روحه.