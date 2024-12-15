وزير المالية: خفض الدين الخارجي لمؤسسات الدولة إلي 79 مليار دولار

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن جهود الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لمؤسسات الموازنة العامة للدولة من 82 مليار دولار إلي 79 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2023 وحتى يونيو 2024.

وأضاف أحمد كجوك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد ، أن الحكومة تسير علي نفس نهج العام الماضي، حيث انخفض دين أجهزة الموازنة من 79 مليار دولار إلي 78 مليار دولار خلال ال4 شهور الماضية من الفترة يوليو إلي اكتوبر الماضي.

و قال وزير المالية : " تم تسديد 3.200 مليار دولار من يوليو وحتى اكتوبر الماضي“ ، و اقترضنا 2.100 مليار دولار تقريبا و تأثرنا بفرق العملة ب200 مليون دولار تقريبا، وهو ما أدي إلى تخفيض الدين بنحو مليار دولار ”.