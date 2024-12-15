المدير الفني للمصري البورسعيدي يعرب عن حزنه للخسارة أمام الزمالك في الكونفيدرالية

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أعرب علي ماهر المدير الفني لفريق "المصري البورسعيدي" عن حزنه لخسارة فريقه بهدف دون رد أمام الزمالك، اليوم /الأحد/ على ملعب برج العرب ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية.



وقال ماهر - في المؤتمر الصحفي عقب المباراة - إن "الزمالك فريق كبير، ولا يوجد فارق بين البرتغالي جوميز والمدير الفني الحالي أحمد مجدي".



وأضاف أن الزمالك كان في أعلى معدلات التركيز؛ حيث كان يرغب في الظهور بصورة جيدة في ظل الظروف الي يعاني منها بعد رحيل مديره الفني.



وقال إن الهدف الذي سجله الزمالك عن طريق زيزو جاء بسبب غياب التركيز فى تلك اللحظة وهذه هي كرة القدم.