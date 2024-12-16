إجراء عاجل من التعليم حفاظا على سلامة طلاب ومعلمي المدارس الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب لـ معلمي التعليم الفني الصناعي ببعض التخصصات داخل ورش التدريبات العملية بالمدارس بهدف تأهيلهم لسد العجز في الجانب العملي في التخصصات التي تتطلب التعامل مع معدات او آلات قد تشكل خطورة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وبناء على الترشيحات الواردة من الإدارة المركزية للمدارس التعليم الفني.

وأكد الدكتور أشرف بهجات عبد القوي رئيس الادارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، في خطاب رسمي أرسله لمديري مديريات التربية والتعليم، أن مواعيد عقد هذه تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي كالتالي:

- بالنسبة لمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة والاسكندرية وكفر الشيخ واسوان ، فسيتم تنفيذ التدريبات لـ معلمي التعليم الفني الصناعي على مرحلتين خلال الفترة من 25 لـ 27 يناير 2025 ، ومن 28 لـ 30 يناير 2025

- بالنسبة لمحافظات دمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والاقصر والوادي الجديد ومطروح والبحر الاحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء ، سيتم تنفيذ التدريبات لـ معلمي التعليم الفني الصناعي على مرحلة واحدة خلال الفترة من 25 لـ 27 يناير 2025

وشدد رئيس الادارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني على مديري مديريات التربية والتعليم بالتنبيه على مدير عام التعليم الفني ومسئول التدريب للتعليم الفني يما يلي :

- إخطار المدربين والمتدربين بموعد ومكان عقد تدريب معلمي التعليم الفني الصناعي

-استيفاء اقرار من المتدربين بإلتزامهم بتنفيذ الشق العملي بعد اجتياز تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي

- التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة المهنية داخل الورش خلال تنفيذ تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي

جدير بالذكر أن هذه تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي ستكون تحت مسئولية مدير عام التعليم الفني بالمديرية التعليمية، وقد تم ارسال الكشوف الخاصة بأسماء المدربين والمتدربين للمسئول عن التدريب للتعليم الفني، ويتم تكليف مراجع جودة البرامج التدريبية بالتعليم الفني بمتابعة عقد تلك التدريبات لتفنيذ المهام المكلف بها من الادارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني.