قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. روسيا تجلي الدبلوماسيين الروس والبيلاروسيين والكوريين الشماليين
رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين
أشد التقلبات الشتوية.. هل يصل تأثير نوة الفيضة الصغرى للقاهرة؟
سعر الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202
إجراء عاجل من التعليم حفاظا على سلامة طلاب ومعلمي المدارس الفنية
بعد 13 عاما من قطع العلاقات..قطر تعلن موعد استئناف عمل سفارتها في دمشق
أخر كلمات نبيل الحلفاوى عن الموت.. ماذا قال ؟
دعاء الصباح.. بـ3 كلمات فقط تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها
قرارات عاجلة بشأن منح شهادة الصلاحية للمعلمين .. تفاصيل
بريطانيا تقدم مساعدات لسوريا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني
عاصفة تضرب مضيق كيرتش بروسيا وتتسبب في تسرب نفطي |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

إجراء عاجل من التعليم حفاظا على سلامة طلاب ومعلمي المدارس الفنية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي
×

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب لـ معلمي التعليم الفني الصناعي ببعض التخصصات داخل ورش التدريبات العملية بالمدارس بهدف تأهيلهم لسد العجز في الجانب العملي في التخصصات التي تتطلب التعامل مع معدات او آلات قد تشكل خطورة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وبناء على الترشيحات الواردة من الإدارة المركزية للمدارس التعليم الفني.

وأكد الدكتور أشرف بهجات عبد القوي رئيس الادارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، في خطاب رسمي أرسله لمديري مديريات التربية والتعليم، أن مواعيد عقد هذه تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي كالتالي:

- بالنسبة لمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والمنوفية والغربية والدقهلية والبحيرة والاسكندرية وكفر الشيخ واسوان ، فسيتم تنفيذ التدريبات لـ معلمي التعليم الفني الصناعي  على مرحلتين خلال الفترة من 25  لـ 27 يناير 2025 ، ومن 28 لـ 30 يناير 2025

- بالنسبة لمحافظات دمياط والاسماعيلية وبورسعيد والسويس والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والاقصر والوادي الجديد ومطروح والبحر الاحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء ، سيتم تنفيذ التدريبات لـ معلمي التعليم الفني الصناعي  على مرحلة واحدة خلال الفترة من 25 لـ 27 يناير 2025

وشدد  رئيس الادارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني  على مديري مديريات التربية والتعليم بالتنبيه على مدير عام التعليم الفني ومسئول التدريب للتعليم الفني يما يلي :

- إخطار المدربين والمتدربين بموعد ومكان عقد تدريب معلمي التعليم الفني الصناعي 
-استيفاء اقرار من المتدربين  بإلتزامهم بتنفيذ الشق العملي بعد اجتياز تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي 
- التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة المهنية داخل الورش خلال تنفيذ تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي 

جدير بالذكر أن هذه تدريبات معلمي التعليم الفني الصناعي ستكون تحت مسئولية مدير عام التعليم الفني بالمديرية التعليمية، وقد تم ارسال الكشوف الخاصة بأسماء المدربين والمتدربين للمسئول عن التدريب للتعليم الفني، ويتم تكليف مراجع جودة البرامج التدريبية بالتعليم الفني بمتابعة عقد تلك التدريبات لتفنيذ المهام المكلف بها من الادارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني.

وزارة التربية والتعليم التعليم التعليم الفني تدريب معلمي التعليم الفني الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع دخول العام الجديد .. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

مع قرب 2025.. أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية (عائد يصل 39%)

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

الآن بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب عيار 21 الاثنين 16-12-2024 بالصاغة

سعر الدولار

الدولار يتراجع رسميًا الآن في البنوك.. آخر تحديث

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

سعر السكر

سعر السكر اليوم بعد قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنه

ريال مدريد و الاهلي

نجم ريال مدريد السابق يوافق على الانتقال إلى الأهلي

إمام عاشور

ركلة أوقعته في المحظور.. هل عاقب الأهلي إمام عاشور بغرامة كبيرة؟

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع رسميا الآن.. سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024

ترشيحاتنا

العاصمة الإنجليزية لندن

بريطانيا تنضم رسميا إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي

علم المملكة العربية السعودية

61 مليار ريال صادرات السعودية من قطاع إعادة التصدير خلال 2024

موعد صرف مرتبات ديسمبر

بشرى سارة للموظفين.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

بالصور

ملك أحمد زاهر تثير الجدل بعد فقدان وزنها وتنفى شائعة الـ3 ملايين جنيه

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ناقد موضة عن فستان شيرين عبد الوهاب في دبي: بدأت تطلع من الستايل الممل

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار برشاقتها | صور

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بعد وفاة أسرة كاملة.. أول صور من حريق شقة المنيل| شاهد

حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل
حريق شقة المنيل

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد