قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي والملك عبد الله يدعوان لدعم سوريا ووحدة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة
بتعمل حمام على نفسها.. سيدة تتخلص من طفلتها بمعاونة عشيقها بالهرم
فرحة ولادنا.. مستقبل وطن يطلق مبادرة ضخمة لتجهيز 1000 عروس بالجيزة - فيديو
حسن الخطيب: 500 مليار جنيه استثمارات الصناعات الغذائية و7500 منشأة تعمل بالقطاع
القومي للإعاقة: مصر أنهت عصور التهميش لذوي القدرات وملفاتهم على رأس الأولويات
الوزير: خطة بـ 250 مليون دولار لتطوير شركة مصر للألومنيوم خلال 5 سنوات
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الصناعة السعودي التعاون في الطاقة والبترول
مدبولي يتابع تطورات مشروع رأس الحكمة ويعلن صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات
فيديوهات خادشة .. قرار عاجل بشأن الراقصة سلطانة بطلة حفلات الساحل
الزراعة: تخفيض خدمات التسوية بالليزر وحرث التربة 25%
أجواء مستقرة لنهاية الأسبوع باستثناء أمطار ببعض المناطق
بدل البنزين.. BMW تستخدم زيت الطعام "لتفويل السيارات"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

عماد قناوي: ربط الصناعة بالنقل في حقيبة وزارية يسهم في تيسير عمليات الإنتاج والتصدير

عماد قناوي- عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
عماد قناوي- عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
ولاء عبد الكريم
×

أكد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بربط وزارة النقل بالصناعة وأن يكونوا في حقيبة وزارية واحدة لم يكن بمحض صدفة، بل هو قرار مدروس بعناية ويخدم قطاعي الصناعة والنقل في نفس الوقت.

وأوضح، أن تنظيم قطاع النقل في مصر يعد عنصرًا أساسيًا في إتمام عمليات التصنيع والتصدير، والذي يتم من خلاله نقل الخامات والمستلزمات والمنتج التام سواء لقطاعات التجارة والصناعة والزراعة، وأيضًا السياحة لنقل السياح، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك نقل المواطنين، مما يؤكد مدى اعتماد الصناعة على النقل.

وأضاف قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن النقل (سائق ومركبة) هو العنصر الوحيد المشترك في جميع مناحي اقتصاد الدولة، وغيابه لأي سبب ينتج عنه توقف كامل لجميع نواحي الإنتاج والحياة المعيشية بالكامل، وهو ما يؤكد أنه قطاع مؤثر في الأمن القومي الاقتصادي، ولا يجب تركه وحيدًا دون تنظيم ومتابعة ورقابة، وأن لا يُترك عشوائيًا، فهو قطاع عالي التكلفة ويحقق عوائد مرتفعة، ويجب على من يمتهنه أن يولي أهمية بالغة للاهتمام بعناصره علميًا وعمليًا.


واقترح قناوي عدة اقتراحات من شأنها تنظيم قطاع النقل المصري بكافة أشكاله حتى نستطيع تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع، وتضمنت أهم المقترحات ضرورة وضع شروط صارمة على السيارات من حيث النوعية والطراز، وملف تاريخ الصيانة مرتبط بالسيارة مهما اختلف مالكها حتى المالك الأخير.

وبالنسبة للسائق أكد قناوي، أنه يجب عمل دراسة للسائقين لا تقل عن 6 أشهر تحت مسمى معادلة كشهادة لازمة لاستخراج الرخصة، وعمل كشف صحي كامل من مستشفيات القوات المسلحة برسوم رمزية على السائقين حتى نقضي على التلاعب بالشهادات الصحية وشيوع شرائها بالمال. كما يجب على سائق أي مركبة أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلاً على الأقل على الشهادة الابتدائية لسائق السيارة الملاكي، والإعدادية لسائق ربع نقل، والمعهد الفني لسائق نصف نقل، والثانوية للنقل الثقيل ويتعلم و يدرس فيها تعريف الرموز والإشارات والسرعات للطرق بمصر والدول العربية كاملة (ليكون جاهزًا للعمل بالخارج)، وكذلك يكون ملمًا بجميع شفرات ورموز عدادات المركبة وجزء مبسط هندسياً يمكنه من الكشف الظاهري على سلامة مركبته. كما يجب دراسة مستفيضة ودقيقة للحوادث المتكررة (أسبابها وكيفية تجنبها) .

وأكد قناوي على ضرورة أن يتم عمل ملف لكل سائق تحتفظ به شركة الشحن، أيًا كانت فردية أو مؤسسات قطاع عام أو خاص يدون فيه أي أمراض تصيبه أثناء سريان الرخصة، ثم نتيجة كشف مخدرات دوري مرتين في الشهر.

وطالب قناوي بضرورة البدء في عمل طرق خاصة وحارات خاصة للنقل لمدة 24 ساعة دون انقطاع، لحاجة الاقتصاد إلى سرعة التداول وأثره الإيجابي في الحفاظ على السائقين.

الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة المستوردين وزارة النقل عماد قناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع رسميا الآن.. سعر الذهب اليوم الإثنين 16-12-2024

ريال مدريد و الاهلي

نجم ريال مدريد السابق يوافق على الانتقال إلى الأهلي

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية

أعلى 5 شهادات ادخار في البنوك المصرية.. استثمار مضمون بأعلى فائدة

ابو جريشة

علي أبو جريشة: عودة عمر الساعي مكسب للإسماعيلي

جروس

أول طلب لـ جروس في الزمالك.. وجلسة مرتقبة مع عبد الواحد السيد

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202

سعر الدولار رسميًا الآن| آخر تحديث في البنوك اليوم الاثنين 16-12-202

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من التعليم بشأن الطلاب المتأخرين والممتنعين عن سداد المصروفات

كهربا

كهربا يدخل في حالة نفسية سيئة بعد مباراة باتشوكا

ترشيحاتنا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

بالصور

شاهد.. أول ظهور لابنتي كريم محمود عبد العزيز في "الهنا اللى أنا فيه"

ابنة كريم محمود عبد العزيز
ابنة كريم محمود عبد العزيز
ابنة كريم محمود عبد العزيز

الكاتب البريطاني سومرست موم .. لماذا أصبح جاسوسا؟

الكاتب البريطاني سومرست موم
الكاتب البريطاني سومرست موم
الكاتب البريطاني سومرست موم

بتحس بالسائق وبتغمز للركاب.. سيارة ذكية من تويوتا تبهر العالم: Concept-i

تويوتا concept-i
تويوتا concept-i
تويوتا concept-i

يظهر على كرسي متحرك.. الصور الأولى من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" لـ محمد هنيدى

محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال
محمد هنيدى ونهى عابدين فى مسلسل شهادة معاملة أطفال

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد