استشاري مناعة يكشف الفرق بين العدوى الفيروسية والبكتيرية

قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن ضبط جهاز المناعة هو الأمر الأكثر أهمية من مجرد محاولة تقويته بشكل عشوائي، كما أن العديد من الأمراض، مثل أدوار البرد، هي في الغالب ناتجة عن إصابات فيروسية، ويجب على المواطنين تجنب استخدام المضادات الحيوية عمومًا في هذه الحالات.

وأضاف الأنصاري، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنها لا تؤثر على الفيروسات، بل قد تزيد من مقاومة البكتيريا للأدوية، كما تعتبر الرياضة جزءًا أساسيًا من تعزيز الجهاز المناعي، حيث ينصح الخبراء بزيادة النشاط البدني اليومي، حتى لو كان ذلك ببساطة مثل صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد أو المشي لمسافات أطول بدلاً من ركوب وسائل النقل، كما لابد من تناول الخضروات، خاصة الخضار الورقية والعصائر الخضراء، لرفع مستويات المناعة.

وتابع الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن النوم الجيد أيضاً له دور كبير في الحفاظ على الصحة، حيث يوصى بضرورة تحديد مواعيد نوم ثابتة والابتعاد عن السهر، كما أن النوم الليلي الجيد لا يقل عن ست ساعات، كما يجب تجنب تناول الأدوية من دون وصفة طبية، خاصةً المضادات الحيوية التي لا تجدي نفعًا في علاج العدوى الفيروسية.

وأوضح الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، ان الزنجبيل والشاي الأخضر أفضل المشروبات في الفترة الحالية، وأسميهم بالمشروبات "الخارقة الحارقة"، كما ان تناول عسل النحل "ممتاز" لتقوية جهاز المناعة.

واختتم الدكتور محمود الأنصاري، استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، ان دور البرد الحالي هو عبارة عن كومبو فيروسات، كما ان اي مخاط ملون باللون الأصفر او الأخضر فهذا يدل انها عدوى بكتيرية، بينما المخاط اللا لوني عدوى فيروسية.