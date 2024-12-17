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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

اليوم.. محطة جديدة في استئناف المتهم بقتل الجنرال اليمني

المتهم
المتهم
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تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة في محكمة زينهم بالسيدة زينب، الاستئناف المقدم من المتهم الأول في مقتـ.ـل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالإعدام شنقا للمتهم الأول في قضية مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بعد ورود رأي فضيلة المفتي.

تفاصيل قضية مقتل الجنرال اليمني

تطورات وتفاصيل مثيرة في قضية مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، حيث حصل صدى البلد على لقطات جديدة من داخل مسرح الجريمة ومن المسروقات، وكشفها تقرير الفحص الفني.

وجاء ضمن تقرير الفحص الفني، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حادث مقتـ.ـل اللواء حسن العبيدي الجنرال اليمني، البالغ من العمر 46 عامًا، رئيس دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، في أحد العقارات بدائرة شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، وفقا لقرار النيابة العامة بمعاينة مسرح الحادث ورفع كافة الآثار البيولوجية والبصمات.

وكشفت المعاينة والفحص في حادث مقتل الجنرال اليمني، أن العقار محل الحادث مكون من 14 طابق يؤمن غلقه بواسطة بوابة حديد والشقة تقع في الطابق الثاني عشر على يمين الصاعد من السلم ويؤمن غلقها بواسطة بابين الأول باب خارجي من الحديد ووجد في حالة فتح والثاني باب خشبي محكوم غلقه بواسطة كالون.

وأثناء المعاينة تم العثور على جثمان المجني عليه الجنرال اليمني في الطرقة أمام باب المطبخ الخشبي مسجى على وجهه وبمناظرتها تبين أنها لذكر في العقد الخامس من العمر ويرتدي بلوفر كحلي اسفله تي شيرت أبيض اللون، وعاري من النصف السفلي من الجسم ومقيد اليدين والقدمين من الجهة الخلفية مكمم الفم بقطعة قماش وبه إصابات بالرأس من الخلف وأعلى الحاجب الأيسر.

وتبين وجود آثار لاستضافة داخل شقة الجنرال اليمني، على منضدة بمنتصف الصالة تتمثل في 3 أكواب زجاجية وزجاجتين بلاستيكية لمياه غازية وزجاجة مدون عليها ID وطفاية بها عدة أعقاب سجائر وعدة مناديل بحجرة النوم والحمام وتم رفع عينات منهم لفحصهم معمليا.

وتم العثور على عقب سيجارة داخل غرفة نوم الجنرال اليمني، ووجود آثار تلوثات بنية اللون يشتبه أن تكون دماء بأرضية الصالة وايضا تلوثات بنية اللون يشتبه أن تكون دماء على الحائط الأيمن للطرقة.

وتم العثور على عدد 2 سكين الأولى على رخامة المطبخ والثانية في غرفة النوم ونصل معدني بهم ملوثات بنة تشبه الدماء، وتم رفع عينيات من مسرح مقتل الجنرال اليمني، عبارة عن تلوثات بنية وعقب سيجارة ماركة كابتن بلاك، ومسحة من فوهة زجاجة ID ومسحة من على مج زجاجي يحتوى على كمية من سائل برتقالي، ومسحة من فوهة عبوة بلاستيك ومسحة قطعة قماش، وعدد 2 مناديل عثر عليهما في غرفة النوم.

بولاق الدكرور محكمة زينهم الجنرال اليمني جنايات مستأنف قاتل اللواء حسن العبيدي

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