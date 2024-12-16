مستشار مجلس الوزراء سابقا: الشعب المصري عندما يستشعر الخطر ينتفض كالأسد

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقًا، إن الدستور نص على إعداد هيئة وطنية للانتخابات التي قامت بالإشراف على الإنتخابات بكافة المعايير التي تحقق الشفافية.



وتابع "قمصان"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على الفناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن الشعب المصري عندما يستشعر الخطر ينتفض كالأسد القوي، مشيرًا إلى أن مصر موجودة في منطقة إقليمية ملتهبة بصورة غير مسبوقة.

ولفت إلى أن الشعب المصري عندما استشعر خطورة الحكم الديني هب واقفًا، وانتفض ضد هذا الحكم، لافتا إلى أن مصر شهدت ثورتين في أقل من عامين ونصف لتصحيح الوضع، وهذا الشعب قادر على مجابهة التحديات.

