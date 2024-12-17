3 أبراج الأكثر حظا في 2025.. الحمل هيسافر والأسد يتجه نحو المجد

أكدت بسنت يوسف خبيرة “التارو”، أن أصحاب برج الحمل خلال عام 2025، سيكون هناك خطوات هامة ونجاح مضمون، وعلى المستوى العاطفي، سيختار برج الحمل بعقله لا بقلبه وسيكون لديه سفر أو هجرة خلال هذا العام.

وقالت بسنت يوسف، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن برج الحوت، والحمل، سيشهدان تغيرات إيجابية كبيرة خلال هذا العام، مؤكدة أن أصحاب تلك الأبراج هم الأكثر حظا خلال هذا العام.

وتابعت خبيرة “التارو”، أن برج الأسد متجه نحو المجد بنجاح باهر والتكنولوجيا لها دور في نجاحه، كما أن لديه سفر عليه أن يكون جاهزا له.