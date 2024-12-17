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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

استشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزلين بغزة

غارة اسرائيلية
غارة اسرائيلية
القسم الخارجي
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افادت وسائل الاعلام الفلسطينية باستشهاد 5 مواطنين بينهم سيدتان وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي مساء الاثنين، استهدف شقة سكنية بمنطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، ومنزلا في حي الصبرة جنوب المحافظة.

وفي قصف مماثل، استشهد مواطنان وجرح آخرون، في استهداف منزل لعائلة قزعاط في حي الصبرة جنوب محافظة غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 4 مواطنين وأصيب 15 آخرين، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين في شارع عايدية بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة جوا وبرا وبحرا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى لاستشهاد 45,028 مواطنا، وإصابة 106,962 مواطنا، في حصيلة غير نهائية مع وجود آلاف الشهداء تحت الأنقاض.

غزة غارة اسرائيلية حي الصبرة

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