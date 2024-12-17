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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

تفاصيل جديدة في واقعة مصرع ربة منزل على يد زوجها بطوخ في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة
إبراهيم الهواري
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كشفت تحريات المباحث في واقعة قيام عاطل بالتخلص من زوجته، وجود اشتباه تسمم بالجثة، وقيام المتهم وزوجته بالتعاطي الدائم للمواد المخدرة.

كما أكدت التحريات، أنه قبل الواقعة بأيام تفاجأ المتهم بقيام المجني عليها ببيع محتويات الشقة لصرفها على المواد المخدرة، مما أثار غضبه وقام بتعذيبها وحرقها بأماكن مختلفة بجسدها وارتطام رأسها بالحائط حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

من جانبها أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها علي يد زوجها بسبب خلافات بينهما وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام زوج بالتخلص من زوجته بدائرة مركز شرطة طوخ.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم معاونى رئيس المباحث قيام زوج بتعذيب زوجته وقيامه بحرقها بأماكن متفرقة من الجسد وارتطامها بالحائط حتى لفظت انفاسها الأخيرة بين يديه، وفر هاربا.

كما دلت التحريات أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، والشجار الدائم مع المجني عليها.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم.

القليوبية طوخ مصرع زوجة

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