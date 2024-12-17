خبراء الأرصاد يكشفون عن طقس بارد وأمطار ورياح نشطة في الأيام المقبلة |توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة عن حالة الطقس والأرصاد في الساعات المقبلة، والتي جاءت على النحو التالي:

حقيقة وجود انخفاض شديد بالحرارة خلال الأيام المقبلة.. الأرصاد تكشف

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الطقس في البلاد مستقر، مع شبورة مائية خفيفة على شمال الجمهورية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، مثل مطروح.

وأضاف أن درجات الحرارة خلال الظهيرة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 10 درجات مئوية في المساء على القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن هناك اعتدالًا في سرعات الرياح، وأن هذه الأجواء ستستمر الأيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-12-2024.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة: العظمى 22، الصغرى 11

شلاتين: العظمى 26، الصغرى 20

الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 11

مطروح: العظمى 20، الصغرى 12

بورسعيد: العظمى 21، الصغرى 14

حلايب: العظمى 25، الصغرى 19

أسوان: العظمى 26، الصغرى 12

الأرصاد: الجمعة.. نشاط في سرعة الرياح.. والقاهرة الكبرى تسجل 10 درجات مساءً

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، مثل مطروح، وتستمر الفرص حتى غدًا الأربعاء. وأضاف أنه من المتوقع أن تزداد شدة الأمطار يومي الخميس والجمعة، مع نشاط في الرياح يوم الجمعة مما يزيد الإحساس بالبرودة.

وأوضح القياتي أن درجات الحرارة خلال الظهيرة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، بينما تنخفض في المساء إلى 10 درجات مئوية في القاهرة الكبرى، مع اعتدال في سرعات الرياح، وتستمر هذه الأجواء الأيام المقبلة.

شبورة وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما في الليل، فسيكون الطقس باردًا في أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد غدًا شبورة مائية كثيفة صباحًا على بعض الطرق، مع أمطار متوسطة على مطروح وخفيفة على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

أما درجات الحرارة المتوقعة فهي