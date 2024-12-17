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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

حمو بيكا يهنئ عصام صاصا بعد إيقاف تنفيذ حبسه

صاصا
صاصا
يارا أمين
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هنأ مطرب المهرجانات حمو بيكا عصام صاصا بعد إيقاف تنفيذ حبسه.

ونشر بيكا صورة تجمعه بعصام صاصا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “الف مبروك لاخويا عصام صاصا ابو رحيم”.

وقد وصلت قضية عصام صاصا إلى مرحلة جديدة، حيث اصدرت محكمة جنايات مستأنف الجيزة حكما بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ لـ عصام صاصا وشقيقه، في اتهامهم بالتزوير، وظهر مدير أعمال عصام صاصا في مقطع فيديو بعد الحكم معلقا «الحمد لله»، كما علقت جهاد زوجة عصام بعد الحكم عبر صفحتها بمنصة انستجرام.

حيث نظرت اليوم محكمة جنايات مستأنف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم جلسة الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما عاما لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، وقضت المحكمة بتعديل الحكم في استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل، ليصبح عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

حمو بيكا فيسبوك عصام صاصا إيقاف تنفيذ ابو رحيم

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