حمو بيكا يهنئ عصام صاصا بعد إيقاف تنفيذ حبسه

هنأ مطرب المهرجانات حمو بيكا عصام صاصا بعد إيقاف تنفيذ حبسه.

ونشر بيكا صورة تجمعه بعصام صاصا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “الف مبروك لاخويا عصام صاصا ابو رحيم”.

وقد وصلت قضية عصام صاصا إلى مرحلة جديدة، حيث اصدرت محكمة جنايات مستأنف الجيزة حكما بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ لـ عصام صاصا وشقيقه، في اتهامهم بالتزوير، وظهر مدير أعمال عصام صاصا في مقطع فيديو بعد الحكم معلقا «الحمد لله»، كما علقت جهاد زوجة عصام بعد الحكم عبر صفحتها بمنصة انستجرام.

حيث نظرت اليوم محكمة جنايات مستأنف الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم جلسة الاستئناف المقدم من مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما عاما لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية، وقضت المحكمة بتعديل الحكم في استئناف مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل، ليصبح عاما مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.