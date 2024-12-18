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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

ارتفاع حرارة الجهاز.. مستخدمو هواتف آيفون يثيرون الجدل| ما القصة؟

تحديث iOS 18.2
تحديث iOS 18.2
لمياء الياسين
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 أثار بعض مستخدمي هواتف آيفون الكثير من الجدل بعد شكواهم من ارتفاع درجة حرارة أجهزتهم عند قيامهم باستخدام بعض المزايا المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبعد تثبيت تحديث iOS 18.2.

وقد بدأت شركة أبل من جانبها الأسبوع الماضي بالقيام بطرح تحديث iOS 18.2 لهواتف آيفون المؤهلة، وبموجب هذا التحديث ستقوم الشركة بالدخول رسميًا إلى مجال الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة، وذلك من خلال مجموعة من المزايا التي تُطلق عليها الشركة اسم Apple Intelligence .

 تقنيات الذكاء الاصطناعي

إلا أنه في المقابل، انتشرت العديد من الشكاوى من ارتفاع حرارة أجهزتهم وتراجع أداء البطارية.
وقد شارك العديد من المستخدمون تجاربهم بعد أيام قليلة من إطلاق التحديث، لتظهر العديد من الشكاوى وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك من ارتفاع حرارة الأجهزة عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفقا لموقع gizmochina يعد من أبرز المزايا المسببة لارتفاع حرارة أجهزة هواتف الآيفون هي ميزة توليد الصور Image Playground والتي تتيح القيام بإنشاء العديد من الصور، وذلك  استنادًا إلى بعض الأوامر النصية أو القيام بتعديل الصور الموجودة بالعديد من  الطرق المبتكرة، مثل تحويل الصور الشخصية وذلك إلى تصميم ثلاثي الأبعاد أو إضافة العديد من العناصر الجديدة إلى الصورة.

 وأكد العديد من المستخدمين وجود ارتفاع سريع في حرارة الأجهزة، وذلك خلال القيام باستخدام هذه الميزة.

ومن المزايا الأخرى التي أثارها مستخدمو هواتف ايفون هي مشكلات ميزة Genmoji، التي تُستخدم لإنشاء العديد من الرموز التعبيرية المتقدمة وقد اشتكى بعض المستخدمين، خاصةً مالكي هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، من تقطّع واجهة الاستخدام أثناء العمل.

مستخدمو هواتف آيفون 16

وفي المقابل، أفاد بعض مستخدمي هواتف آيفون 16 بأن ارتفاع الحرارة عند استخدام تطبيق الصور يعد مشكلة تؤثر في هواتف آيفون 16 أيضًا، كما اشتكى المستخدمون من تدهور عمر البطارية بعد تثبيت التحديث الجديد.

وتعتمد شركة أبل بنحو كبير على كفاءة معالجاتها، وذلك بدلًا من أنظمة التبريد المتقدمة فمع التوجه نحو مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعمل في الأجهزة نفسها دون اتصال بالخوادم السحابية. 

وقد تكون هناك حاجة ملحّة إلى تبني العديد من أنظمة التبريد المتطورة، مثل أنظمة التبريد بالبخار، لتحسين أداء الأجهزة. 

هواتف آيفون الذكاء الاصطناعي هواتف الآيفون أنظمة التبريد مزايا الذكاء الاصطناعي تحديث iOS 182

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