قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة نجوم الفن.. حفل تكريم الراحل محمد رحيم بدار الأوبرا بعد قليل
طلب التوقف فورًا.. شاهد لحظة إعياء رئيس الوزراء على الهواء أثناء المؤتمر الصحفي اليوم
هيئة البث الإسرائيلية: عدد الجنود المعاقين بالجيش سيصل 100 ألف عام 2030
سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه
وزير المالية الإسرائيلي: لن نمنح حماس طوق النجاة إذا طلبت وقف الحرب
رئيس الوزراء يلتقى عددا من مسئولى الشركات الإماراتية لمناقشة مشروعات استثمارية
روسيا.. إصابة 14 شخصا في تصادم قطارين
مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط | صور
عودة الكتاتيب: مبادرة وزارة الأوقاف لإحياء التعليم الديني والثقافي.. والأزهري : نسعى لتغطية 4500 قرية خلال عام ونصف
ليلة رعب.. طاقم مستشفى كمال عدوان يكشف تفاصيل الهجمات الإسرائيلية بشمال غزة
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في قمة الدول الثماني النامية
لازم نشكر ربنا.. الفنانة شهيرة تروي ماذا حدث لها بسبب فص ثوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

الكنيست يستدعي المتحدث باسم جيش الاحتلال بسبب "قانون فيلدشتاين"

الاحتلال
الاحتلال
محمد على
×


قالت وسائل إعلام عبرية إن الكنيست استدعى المتحدث باسم جيش الاحتلال لمسائلته عما سبق وقاله حول أحد مشروعات القوانين.

واستدعى الكنيست، دانييل هجاري بعد انتقاد "قانون فيلدشتاين" حيث قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي فيدلشتاين إن مشروع قانون الائتلاف الحكومي لإلغاء تجريم تقديم معلومات سرية لمسؤولين حكوميين كبار من قبل أعضاء غير مخولين في مؤسسة الاحتلال العسكرية من المرجح أن يقوض أمن المعلومات وسلسلة القيادة، معارضا موقف حزبه اليميني الليكود.

ذكر فيلدشتاين خلال مناقشة ساخنة حول ما يسمى بقانون فيلدشتاين - والذي أحيل إلى لجنته بعد اجتياز قراءة أولية في الجلسة الكاملة في وقت سابق من هذا الشهر "سأكون مهتمًا بسماع كيف أننا من خلال هذا الاقتراح، لن نتسبب في حالة تتدفق فيها مواد سرية إلى عناصر غير مصرح لها بتلقي المواد ولا الموافقة الأمنية المناسبة".

قدم نواب الائتلاف مشروع القانون ردًا على اتهامات موجهة إلى فردين بشأن تسريب وثائق سرية والذي يعد ضابط صف في جيش إسرائيل لم يُكشف عن اسمه، متهم بإزالة وثائق سرية من الأنظمة العسكرية وإرسالها إلى إيلي فيلدشتاين، الذي شغل منصب المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويعتبر فيلدشتاين المشتبه به الثاني، وهو متهم بتسريب المواد السرية إلى صحيفة بيلد الألمانية في سبتمبر في محاولة للتأثير على الرأي العام ضد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

وشارك العميد (احتياط) موشيه شنايد، الرئيس السابق لهيئة الاستخبارات في جيش إسرائيل، فيدلشتاين في تشككه، حيث أعلن أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع "معرضان بالكامل لجميع المواد الموجودة في حوزة مديرية الاستخبارات".


كما انتقد عضو الكنيست عن حزب الوحدة الوطنية ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق جادي أيزنكوت مشروع القانون ووصفه بأنه "سخيف وتافه وغير جاد".


يهدف القانون المثير للجدل إلى تقنين إجراءات نقل المعلومات السرية إلى رئيس الوزراء، لكنه قوبل بمعارضة شديدة من قبل الجيش ومؤسسات الدفاع، الذين اعتبروا أنه يشكل خطرًا جسيمًا على الأمن القومي.


تمت تسمية القانون نسبة إلى قضية وثائق سرية متورط فيها مستشارون في مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال، أبرزهم إيلي فيلدشتاين، الذين يُتهمون بالحصول على وثائق سرية وتسريبها إلى وسائل إعلام أجنبية، وفقًا للائحة الاتهام، تضمنت الوثائق معلومات حساسة اعتبرتها الجهات الأمنية لدولة الاحتلال تهديدًا لمصادر استخباراتية سرية.

ويدعي مؤيدو القانون أنه يسعى لضمان وصول المعلومات الحرجة إلى رئيس الوزراء بشكل مباشر لتسهيل اتخاذ القرارات، لكن معارضي القانون، ومنهم مسؤولون عسكريون، حذروا من تداعياته، مؤكدين أن الوثائق السرية تصل بالفعل إلى رئيس الوزراء عبر قنوات مؤسسية آمنة.

الليكود المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هجاري الكنيست مؤسسة الاحتلال العسكرية فدلشتاين فيلدشتاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقات التموين

وقف بطاقات التموين بسبب هذه الممارسات.. والعقوبات تنتظر المخالفين

عادل إمام

شرط وحيد لـ عادل إمام للعودة إلى التمثيل وهذه تفاصل حالته الصحيه

مرتبات

موعد صرف مرتبات ديسمبر..علاوة دورية 3% للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

الرئيس السيسي

تكليف عاجل من الرئيس السيسي لوزير الصحة بشأن دخل الأطباء

شبانة

أسعد صفقة للأهلاوية.. شبانة يفجر مفاجأة للجماهير

كهربا

بعد إهدار ركلة الترجيح| رسالة مفاجأة من كهربا.. ورحيل هؤلاء عن الأهلي (إيه الحكاية)

دولار و 50 جنيه

سعر صرف الدولار أمام الجنيه الآن بالبنوك

كم تبلغ فائدة شهادة الاستثمار الـ30% في البنك سنويا؟

كم يبلغ عائد شهادة الاستثمار الـ30% في البنك سنويا؟

ترشيحاتنا

للنشر 6 .. تقنية جديدة تسعى شركة سامسونج إدخالها لهواتفها فما القصة؟

تقنية جديدة تسعى شركة سامسونج إدخالها لهواتفها فما القصة؟

لكزس

بعد تعديلها.. أحدث الميزات في سيارة لكزس RX موديل 2025

هاتف iPhone 17 Pro Max

بمواصفات رائدة.. تسريبات لهاتف iPhone 17 Pro Max المنتظر

بالصور

بعد تعرض الفنانة شهيرة للاختناق.. أضرار وفوائد الثوم على الريق

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

محافظ الشرقية يُشيد بمنظومة تداول القطن الجديدة بمحلج الدلتا ميت يزيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الكيلو بـ270 جنيها.. محافظ الشرقية يفتتح منفذ بيع اللحوم الطازجة بمنيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد