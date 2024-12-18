أول زيارة لرئيس إيراني منذ 2013.. بزشكيان يصل إلى القاهرة

وصل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم، للمشاركة في قمة مجموعة الثماني الإسلامية النامية (D-8)، في زيارة تُعد الأولى لرئيس إيراني إلى مصر منذ زيارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2013. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

مجموعة الثماني الإسلامية النامية (D-8) هي منظمة تأسست عام 1997، وتضم مصر، إيران، تركيا، باكستان، بنغلاديش، نيجيريا، إندونيسيا، وماليزيا. وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين أعضائها، بما يشمل مجالات التجارة، الطاقة، التكنولوجيا، والزراعة، وتسعى لتوسيع الشراكات الاقتصادية على المستوى الدولي.

وتُعد القمة الحالية فرصة لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في ظل التطورات الإقليمية والدولية.