أخبار الفن| ليلة تكريم محمد رحيم في دار الأوبرا.. ودخول هيثم شاكر للمستشفى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

بعد البحر الأحمر.. فيلم شرق 12 في مهرجان روتردام السينمائي الدولي 2025



اختارت إدارة مهرجان روتردام السينمائي الدولي، فيلم شرق 12 للعرض خلال فعاليات الدورة الجديدة، وذلك بعد مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الماضية.



فيلم شرق 12 تدور قصته في عالم مغلق خارج الزمن، ويحاول موسيقار شاب التمرد على واقعه ومجتمعه والبحث عن الحرية من خلال فنه، ومستعينا بموهبته وصديقته التي يحبها لنيل الحرية في عالم أرحب.

أسماء جلال وعلي قاسم.. أبطال وصناع «فقرة الساحر» يحتفلون بانطلاق عرضه| صور



انطلقت احتفالية عرض مسلسل "فقرة الساحر"، مساء اليوم، في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من أبطاله وصناعه أبرزهم طه دسوقي وزوجته.

وحضر عدد من الفنانين، أبرزهم، وليد فواز، ورانيا منصور، وعابد عناني، وشادي ألفونس، وغيرهم.

وحرص صناع وأبطال المسلسل، على التصوير على السجادة الحمراء، وسط حالة من المرح.



محمد ثروت يرثي محمد رحيم بكلمات مؤثرة في حفل الأوبرا



حرص المطرب محمد ثروت على إلقاء كلمة، قبل بدء فقرته في حفل تكريم اسم الراحل محمد رحيم في دار الأوبرا.

وقال: "عرفت رحيم من فترة ليست طويلة، وتعرفت عليه خلال عملنا سويا على أوبريت، وهو فنان طيب القلب، ويفرح مثل الأطفال وبعد فترة طويلة تقابلنا في أغنية “يا مستعجل فراقي” ونجحت كثيرا.

فيما اعتذر الفنان هيثم شاكر عن حضور حفل تكريم صديقه الموسيقار الراحل محمد رحيم؛ بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.



وعلم “صدى البلد” من مصدر مقرب من داخل جمعية المؤلفين والملحنين، أنه كان من المقرر حضور هيثم شاكر حفل اليوم، إلا أنه تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى لتلقي العلاج.



تكريم أسرة الراحل محمد رحيم في حفل الأوبرا



كرَّم أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومدحت ،العدل أرملة المطرب الراحل محمد رحيم «أنوسة كوتة» وأسرته.

وحرص مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على إلقاء كلمة، وقال: “هذه الحفلة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، وسنكرم كل رموزنا، وأتمنى إن كل فنان يكرم في حياته”.

انطلاق احتفالية مسلسل «فقرة الساحر» بحضور أبطاله

جرى الكشف عن الإعلان التشويقي لمسلسل "فقرة الساحر"، الذي سيعرض على إحدى المنصات، ابتداءً من الغد، 19 ديسمبر 2024.

المسلسل يجمع بين نخبة من النجوم: طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، إلى جانب ظهور استثنائي لكلا من بسمة، وليد فواز، مما يضفي أبعادًا درامية مشوقة على الأحداث.

المسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج تامر محسن، الذي يعود إلى الساحة الدرامية بعد غياب 3 سنوات، حيث كان آخر أعماله “لعبة نيوتن”.

بعد قرار وقف التنفيذ .. موعد خروج عصام صاصا من السجن

تصدر اسم المطرب عصام صاصا صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا؛ وذلك بعد قرار المحكمة بإيقاف التنفيذ في الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام في قضية تزوير توكيل عام هو وشقيقه.



وفور صدور حكم المحكمة تصدر عصام صاصا التريند المصري، بعدد التهاني التي تلقاها من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، وكان منهم مدير أعماله، وحمو بيكا، وإسماعيل الليثي، وغيرهم من نجوم المهرجانات.



بسبب دخوله المستشفى.. هيثم شاكر يعتذر عن حضور حفل تكريم محمد رحيم

اعتذر الفنان هيثم شاكر عن حضور حفل تكريم صديقه الموسيقار الراحل محمد رحيم بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.



وعلم صدى البلد من مصدر مقرب من داخل جمعية المؤلفين والملحنين أنه كان من المفترض أن يحضر هيثم شاكر حفل اليوم إلا أنه تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى لتلقى العلاج.

كما حرص عدد من النجوم على التواجد منهم الملحن عمرو مصطفى، المؤلف أيمن بهجت قمر، وغيرهم.