سيدة تخدر الفتيات بالمقطم.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو منتشر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى لتحذير المواطنين بزعم قيام الأهالى بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات ووجود مركبة (توك توك) فى إنتظارها لتمكينها من الفرار وذلك ، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ( إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم ) بتضررها من (السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو " مضطربة نفسيًا " ) لتشككها فى قيامها بشكها بإستخدام (دبوس صغير) دون إحداث إصابتها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلها .

وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الشائعات .





