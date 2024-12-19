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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

قطع في الشريان.. تفاصيل إصابة عمر كمال في مران الأهلي

عمر كمال
عمر كمال
كريم عاطف
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كشف الاعلامي جمال الغندور، تفاصيل إصابة عمر كمال لاعب النادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم صباح امس.

وقال الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" حدثت مشادة أثناء مران الأهلي، وتدخل مارسيل كولر لاخماد الأزمة، وتم استئناف المران بشكل طبيعي، وعند خروج اللاعبين من المران اخرج عمر كمال عصبيته في أحد الأبواب في ممر غرف الملابس".

وأضاف:" ما فعله عمر كمال تسبب في اصابته بقطع في اليد وصل إلى أحد الشرايين دون أن يدفعه أحد كما تردد".

وأكمل:" اللاعب خضع لعملية سريعه لخياطة الشريان ويده في أحد المستشفيات بمدينة نصر وخرج على الفور من المستشفي إلى المنزل".

جمال الغندور عمر كمال كولر الأهلي

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