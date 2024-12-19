جيش الاحتلال: تدمير الزوارق القاطرة سيعيق تلقي الحوثيين الأسلحة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إذاعة جيش الاحتلال، أعلنت أن تدمير الزوارق القاطرة سيعيق بشكل أكبر قدرة الحوثيين على تلقي الأسلحة من جهات خارجية،وأن سلاح الجو دمر جميع الزوارق القاطرة بعد تدمير الرافعات بميناء الحديدة في وقت سابق.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إن "يد إسرائيل الطويلة" ستصل إلى قيادات الحوثيين.

وأضاف كاتس في بيان نقلته القناة 14 الإسرائيلية أن طيران الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف حوثية في اليمن اليوم.

وفجر اليوم، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه شن ضربات جوية ضد أهداف عدة تابعة للحوثيين في الداخل اليمني.

وجاء في بيان أدرعي أن "بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية قبل قليل سلسلة غارات طالت أهدافًا عسكرية لنظام الحوثي الإرهابي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن".

وأضاف: "لقد نفذ نظام الحوثي الإرهابي هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض أرض نحو الاراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بنجاح. تستخدم قوات نظام الحوثي الإرهابي الأهداف التي تم استهدافها في أنشطتها الإرهابية حيث تضرب هذه الغارات نظام الحوثي بحيث تمنع استخدام هذه البنى التحتية لأغراض عسكرية وإرهابية بما فيها نقل الوسائل القتالية الايرانية إلى المنطقة".

وتابع متحدث الاحتلال بالقول إن "نظام الحوثي الإرهابي يعمل على مدار السنة الماضية بتوجيه وتمويل إيران وبتعاون مع الميليشيات العراقية بغية استهداف إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي وعرقلة حرية الملاحة البحرية الدولية".